Ребров порівняв гру Динамо у матчі проти Шахтаря з грою збірної Франції на ЧС-2018

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги Динамо над Шахтарем (1:0) у матчі за Суперкубок України.

"Не згоден з тим, що Суперкубок це виставковий поєиднок. Було помітно, що обидві команди хочуть продемонструвати хороший рівень футболу і, найголовніше, перемогти. Так було завжди. Так, в таких поєдинках гравці, можливо, знаходяться не в найкращому оптимальному стані, особливо зараз – з урахуванням спеки, що стояла в Одесі. Проте бажання було хоч відбавляй, і Динамо, на мій погляд, більше в цьому досягло успіхів.

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Динамівці дійсно постійно віддають ініціативу супернику – і, як показав останній чемпіонат світу, роблять це не просто так. Збірна Франції, наприклад, практично в кожному матчі поступалася опонентам у володінні м'ячем, але стала переможцем такого турніру. Та й інші команди не раз перемагали, демонструючи подібну тактику.

Тому що сьогодні у футболі перемагає не той, хто краще контролює м'яч, а той, хто грає набагато організованіше і дисциплінованіше.

Дебютанти у складі Динамо та Шахтаря? Потрібно враховувати, що команди знаходяться ще не в оптимальних кондиціях, і нові футболісти – не виняток. Було помітно, що півзахисник Шахтаря Фернандо весь час намагався брати гру на себе і загострювати, але стан поля не давав йому можливості проявити всі свої найкращі якості, а саме – швидкий футбол. Звідси і стільки втрат.

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Взагалі перший матч завжди важливий для будь-якої команди. Перемога потрібна була для впевненості, особливо це актуально для Динамо, яке скоро стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. Можливо, тому тренери і поміняли бразильського новачка Че Че, який непогано працював з м'ячем, але був не так агресивний в обороні, як того вимагав цей матч.

Було видно величезне бажання у Мораєса допомогти команді, проте я не побачив високої ефективності в його діях. Було декілька передач на партнерів, але завершення як таке відсутнє.

Приємно спостерігати, як молодь Динамо чіпляється за свій шанс, стають гравцями основного складу – і не тільки тому, що поїхали багато легіонерів. Кожна перемога над Шахтарем – це великий плюс для їх професійного становлення", – розповів Ребров у коментарі zbirna com.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар з рахунком 1:0 та тріумфувало у Суперкубку України-2018.

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