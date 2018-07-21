Васін отримав серйозну травму та вибув до кінця року

Хавбек Ворскли Денис Васін не допоможе своїй команді у 2018 році через травму коліна.

Півзахисник Ворскли Денис Васін зазнав серйозної травми. Під час зборів у Словенії хавбек отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна, повідомляє Команда №1.

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29-річний Васін вже був прооперований в Італії. Відновлення займе не менше 4-х місяців, а тому хавбек вже практично не має шансів вийти на поле у 2018 році. Нагадаємо, полтавська команда посіла 3 місце в УПЛ 2017/18 та гратиме у груповому турнірі Ліги Європи.

До слова, контракт Васіна з Ворсклою чинний якраз до кінця 2018 року.

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