Васін отримав серйозну травму та вибув до кінця року

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Дерліс Гонсалес буде орендований Сантосом, Вітор Буено перейде в Динамо, – ЗМІУкраїна — 08:20 983
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Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок УкраїниСуперкубок України — 08:15 5357
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