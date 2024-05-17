Момент з вилученням Егіналдо трапився вже після гри Шахтар – Динамо – бразилець розпочав сутичку із Миколою Шапаренком. Арбітр покарав лише гравця Шахтаря.

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Зазначається, що Комітет має намір з'ясувати додаткові обставини, повне та всебічне дослідження доказів. Рішення буде ухвалено на найближчих засіданнях КДК УАФ, про що буде повідомлено додатково.

Додамо, що Шахтар святкував мінімальну перемогу над Динамо (1:0), яка гарантувала "гірникам" чемпіонством. Єдиний гол у зустрічі в активі Георгія Судакова.

Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою – "гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв