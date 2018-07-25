Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ

Динамо и Ворскла открывают для себя новый сезон УПЛ. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Динамо – Ворскла

25 июля, 19:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Телетрансляция на канале "2+2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Динамо после победы в Суперкубке Украины-2018 вступает в новый чемпионат с хорошим настроением, однако отпраздновать трофей при переполненных трибунах родного стадиона не получится. Киевский клуб из выбегания фанатов на поле в последнем туре прошлого сезона наказан матчем при пустых трибунах. Киевлянам, в принципе, уже не привыкать к подобному старту, а вот рядовому болельщику, который включит игру с интересной вывеской "Динамо – Ворскла", будет трудно наблюдать за футболом на молчаливом 70-тысячном стадионе.

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Матч Динамо – Ворскла пройдет по пустых трибунах

Впрочем, матч мог вообще не состояться, ведь руководство Ворсклы не выплатило задолженность по зарплате. Футболистам должны за 7-8 месяцев работы, а работниками клуба Ворскла не платит уже больше года. По сообщению издания Sport Arena, футболисты угрожали невыходом на игру, хотя позже Богдан Шуст успокоил болельщиков. Голкипер сообщил, что руководство пообещало всё выплатить, а команда продолжает готовиться к игре.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Данный матч станет 50-й встречей команд. В 49-ти предыдущих матчах 36 раз победу праздновало Динамо, 4 победы одержала Ворскла, а еще 9 матчей завершились вничью. Разница мячей: 103-32. В Премьер-лиге Динамо провело против Ворсклы 46 матчей (+34, =8, -4, 97-32)

2. Самая крупная победа Динамо над Ворсклой была зафиксирована в 8-м туре Чемпионата Украины 2002/2003 – 8:0. Этот же матч является наиболее результативным в истории противостояния.

3. Самые крупные победы Ворсклы над Динамо – 3:1 в 6-м туре УПЛ 2010/2011 и 0:2 в 6-м туре УПЛ 2016/2017.

4. Ворскла может понести 250-е поражение в Премьер-лиге.

5. Динамо с 4 марта не проигрывает в Премьер-лиге 11 игр подряд: 10 побед и ничья.

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Кадровая ситуация

Серьёзной проблемой киевлян является Денис Гармаш, участие которого в матче находится под вопросом. В игре против Шахтера хавбек вышел на замену во втором тайме, однако уже через 27 минут он неудачно столкнулся с Фернандо и покинул поле с ногой в крови. Медики наложили на неё два шва, поэтому вероятность выхода на поле новичков Сидклея, Андриевского или Че Че является достаточно большой. Никиту Бурду можно не ждать в матче против полтавчан – он будет отбывать дисквалификацию за красную карточку, полученную в игре против Шахтера.

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Ворскла перед началом сезона не обошлась без серьёзной потери. Хавбек Денис Васин вылетел до конца года, во время сборов в Словении получив повреждение крестообразной связки колена. Кроме того, команду покинул голкипер Ян Вечный, однако, в целом, Ворскле удалось сохранить состав, принимавший бронзу, и уберечь его от травм: Кулач был снова арендован, Скляр, Ребенок и Сапай продлили контракты. Удалось даже усилить конкуренцию: в команду пришли Евгений Мартыненко, Артем Габелок и Марьян Мысык. Словом, кадровая ситуация в Ворскле выглядит очень перспективно.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера, Че Че, Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Беседин

Ворскла: Шуст, Даллку, Сапай, Чижов, Пердута, Чеснаков, Кравченко, Ребенок, Кулач, Кобахидзе, Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Если футбол, продемонстрированный Динамо в матче против Шахтера, будет демонстрироваться и в дальнейшем, то Ворскле будет очень трудно. Подопечные Александра Хацкевича прекрасно обороняются и "вяжут" игру в центре поля, прекрасно прессингуют, используют единичные ошибки и проводят короткие ударные отрезки. Сергей Ребров не без основания сравнил подобный футбол со сборной Франции – впрочем, тенденции последнего чемпионата мира показывают, что он присущ почти всем топ-коллективам. Динамо пришло к нему задолго до Мундиаля – по сути, вся игра подопечных Александра Хацкевича в прошлом сезоне проходила в подобном ключе.

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Ворскла прекрасно себя зарекомендовала в качестве контратакующей команды с характером и умением терпеть. Так, решающий матч прошлого сезона против Зари начинался для полтавчан трудно, однако они смогли перехватить инициативу и "прихлопнуть" луганчан. С грандами подопечные Василия Сачко также не тушуются, однако с Динамо полтавчанам будет трудно трудно – "бело-синие" очень легко отказываются от мяча и заставляют соперника атаковать самому, наказывая за ошибки. Вероятно, в таком ключе пройдёт и нынешняя игра – и по такому сценарию Динамо выглядит фаворитом. Впрочем, это уже новый чемпионат, так что команды вполне могут удивить.

Михаил Юхименко, Футбол 24