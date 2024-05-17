Футболісти Кривбаса будуть винагороджені за результати в сезоні 2023/24.

Керівництво Кривбаса пообіцяло гравцям додаткові преміальні за виконання двох глобальних завдань, повідомляє ТаТоТаке.

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Перше з них – завоювання бронзи УПЛ у сезоні 2023/24. Криворіжці за 2 тури до кінця першості гарантовано завершить першість на третьому місці. Друге завдання – потрапити до групового етапу єврокубка. Кривбас влітку стартує в 3-му кваліфай раунді Ліги Європи, а у випадку поразки спустяться до Ліги конференцій.

Додамо, що потрапляння до кваліфікаційного раунду Ліги Європи Кривбасу гарантувала перемога Шахтаря в Кубку України. У випадку перемоги Ворскли полтавці отримали б місце у кваліфікації Ліги Європи, а Кривбас би брав участь одразу в Лізі конференцій.

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