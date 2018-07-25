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Сідклей назвав єдину проблему в Динамо

24 липня 23:20 1218 Читать на русском
Сідклей назвав єдину проблему в Динамо
Сідклей / фото: ФК Динамо

Новачок Динамо Сідклей розповів про свої перші враження від Києва та команди.

Нагадаємо, Сідклей підписав контракт з Динамо на 5 років, щоправда, ще не грав за новий клуб в офіційних матчах. Тим не менше бразилець задоволеним своїм перебуванням у Києві.

"Все круто. Я перейшов у Динамо близько двох тижнів тому, але мені все подобається. Єдина проблема – спілкування. У Києві живемо в одному будинку з Че Че. Там же, де і бразильці з Шахтаря – Дентінью, Марлос, Майкон і Фернандо.

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Вже знаю кілька слів російською, які можу використовувати на полі. Можу сказати "доброго ранку", "добре", а також деякі непристойні слова.

Динамо буде боротися за чемпіонство і грати в Лізі чемпіонів. Кожен футболіст мріє грати в Європі. Для цього я подолав багато труднощів. Я пішов з дому в 12 років. Був то в одному місті, то в іншому. Жив на валізах. Свій перший професійний досвід у футболі я отримав в 17 років", – цитує Сідклея Динамоманія з посиланням на istoe.com.br.

Теги
Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Сідклей Сідклей
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