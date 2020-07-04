Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 29-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо перед центральним матчем УПЛ в 29-му турі перебуває у дуже небезпечній ситуації. Зоря йде позаду на відстані всього двох очок, причому з Шахтарем луганці вже зіграли; Десна відстає на три, але має перевагу за особистими зустрічами й гратиме проти демотивованих "гірників" вдома. Таким чином, осічка у сьогоднішньому матчі за умов відсутності провалів з боку конкурентів цілком може коштувати киянам срібла і Ліги чемпіонів з потенційно прийнятним жеребом.

Динамо – Шахтар: прогноз на останнє Класичне в УПЛ 2019/20

Підопічні Олексія Михайличенка самі винні у такій ситуації. Після переконливої перемоги над Зорею з трьома голами за півгодини здавалося, що інтрига в боротьбі за ЛЧ вмерла, та і до тієї зустрічі "біло-сині" виглядали дуже перспективно. Втім, далі їх немов підмінили – з Колосом від нічиєї чи навіть поразки команду врятував арбітр Сергій Бойко (дивні пенальті), екс-динамівець Богданов (не забив пенальті) та форвард Антюх (запоров вихід сам на сам). З Десною врятувати міг лише Де Пена, але одних його зусиль було мало; чернігівці на гол Динамо відповіли двома ще до перерви, пропустили наприкінці зустрічі й забили третій на останніх секундах – причому двічі Бущан пропускав після ідентичних кутових. В обох випадках столичні зірки визнали, що це був ганебний футбол. У них і моментів було обмаль, не кажучи вже про факапи в обороні.

Тепер потрібно перемагати Шахтар будь-якою ціною, але як це зробити? Кияни програють "гірникам" практично за всіма показниками навіть після їхнього чемпіонства, в обороні відсутні одразу три ключових виконавці, а історія протистоянь з донеччанами в поточному сезоні в УПЛ негативна – три матчі, три поразки. Лише перемоги в Кубку та Суперкубку вибиваються з колії. Взагалі, важко зрозуміти, яке Динамо ми побачимо сьогодні, адже кияни грають відрізками як протягом одного поєдинку, так і протягом сезону. Сьогодні вони шикарні, а завтра "біло-сині" – пародія на футбол. І навпаки. Не дуже хороша характеристика для претендента на Лігу чемпіонів.

Десна – Динамо: Київ зазнав історичної ганьби попри дубль Циганкова – ідеальний шторм, який переживуть не всі винуватці

Шахтарю в поточному сезоні вже нічого не потрібно, але це ще не значить, що "гірники" просто злиють гру. В нічийному матчі проти Зорі у попередньому турі Луїш Каштру дійсно випустив значну кількість резервістів, але це був далеко не другий склад – а в другому таймі він ще й кинув у бій лідерів, ледь не вигравши зустріч. Можливо, португалець просто не хотів, щоб клуб звинувачували у зливі матчів, щоб не пустити Динамо в ЛЧ, але навряд чи донеччани настільки переживають за імідж в Україні та за перспективи конкурентів киян. Та і розхолоджувати основу за місяць до ЛЄ не можна.

Загалом, Шахтар переважає практично за всіма показниками як статистично, так і організаційно. Чемпіони краще і швидше просувають м'яч, інтенсивніші в єдиноборствах та точніші в передачах, а ще вони набагато краще реалізовують свої моменти – за їхньою кількістю протягом сезону Динамо навіть краще, але таблиця прекрасно демонструє всю різницю між грандами. Ахіллесовою п'ятою "гірників" залишаються стандарти та контратаки по флангах – Олександрія таким чином забила два голи, а Колос ледь не зіграв внічию.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Також дуже необачно грає руками Матвієнко – не завжди це пенальті, але приємного мало. Не вистачає Ісмаїлі, не вражають деякі резервісти, та і кадрова ситуація перед матчем з Динамо не найкраща. Словом, у "біло-синіх" сьогодні будуть шанси.

Кадрова ситуація

Олексію Михайличенку перед Класичним не позаздриш: Артем Шабанов і Володимир Шепелєв дискваліфіковані, Денис Попов займається індивідуально й стовідсотково не зіграє, а Миколенко повернувся у загальну групу тільки вчора – втім, не факт, що все так страшно. В попередньому турі, наприклад, соцмережі Динамо повідомили про відсутність Сидорчука в заявці, а він приїхав у Чернігів і ще й на заміну вийшов. Та і Микита Бурда вже повинен був набрати форму.

Каштру виділив головну проблему Шахтаря після здобуття чемпіонства

У Шахтаря також не все гладко – в останньому тренуванні не брали участь Віктор Коваленко, Алан Патрік та Давид Хочолава, які мали різні пошкодження. Втім, цілком можливо, що на Класичне бодай на лавці вони посидять. Крім того, до бігової роботи повернувся Валерій Бондар, але навряд чи його одразу кинуть під танк. В лазареті залишається Ісмаїлі, а в списку дискваліфікованих опинився Тете.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Кадірі, Караваєв – Андрієвський, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербіч – Русин

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Після відновлення чемпіонату про Динамо очевидно зрозумілим є лише один факт – на киян просто неможливо писати прогнози. Досвід попередніх матчів майже нічого не означає, адже підопічні Олексія Михайличенка грають по настрою, якщо взагалі не за принципом "як карта ляже". "Біло-сині" можуть налаштуватися й винести Шахтар, як у Кубку, а можуть вийти, як з Десною чи Колосом. Втім, спробуємо зробити прогноз – сьогодні буде щось посереднє між двома крайнощами.

Динамо точно вийде вмотивованим, адже поразка може коштувати місця в Лізі чемпіонів – так, попереду ще буде шанс переграти Зорю в очному поєдинку, але луганці цілком здатні здобути очко на НСК. Програвати сьогодні вкрай небезпечно, та і попередні невдачі не можуть не бісити норовливих футболістів – втім, у "біло-синіх" занадто великі проблеми в грі та шалені кадрові втрати. На одному куражі Шахтар не взяти, що було доведено у попередньому Класичному – киян вистачило всього на півгодини. Щоправда, тоді "гірники" були заряджені на дострокове золото, а зараз вмирати за лігочемпіонівські амбіції Зорі та Десни бразильці не захочуть.

Обидві команди пропускають ледь не в кожному матчі. Якщо забути про поєдинки Шахтаря проти Зорі та Колоса, де дивом вдалося залишити ворота сухими, останній його матч "на нуль" буде датуватися 23 лютого. Динамо ж не пропускало лише в Кубку, а в чемпіонаті пропускна серія сягає семи турів. Зараз оборона ще слабша, але обидві команди й забивають практично в кожній грі. Саме тому на голи очікувати варто, але чи достатньо їх буде для перемоги?

Динамо хоче виграти, але не факт, що може, а Шахтар може, але не факт, що дуже хоче. Саме тому дуже вірогідною здається результативна нічия.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо