Каштру виділив головну проблему Шахтаря після здобуття чемпіонства

Головний тренер донецької команди Луїш Каштру зізнався, що має приємні клопоти з визначенням складу на завершальні матчі сезону.

"Всі хлопці, які працюють, заробляють можливість грати. Знаю, що всі наші футболісти віддаються роботі і хочуть виходити на поле. Для мене є лише одна проблема – робити вибір.

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На жаль, у нас є травматичні проблеми, і це не м'язові ушкодження: Алан Патрік, Коваленко і Хочолава. Також всім відомо, що відсутні Малишев, Ісмаїлі і Бондар. Ці моменти привнесли крапельку негативу. Грати вони поки не зможуть. Проте наша команда досить досвідчена, щоб пережити складнощі, які постають перед нами. Ми були грандом протягом усього сезону і будемо ним до останньої гри сезону. Я розраховую на всіх", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України і після 28-ми турів набрав 72 очки. Другу сходинку посідає Динамо, якому у спину дихає Зоря та Десна. Вже за два дні, 4 липня, підопічні португальського фахівця зустрінуться з "біло-синіми" в рамках 29 туру УПЛ. Початок зустрічі о 19:30.

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