Динамо – Шахтар: прогноз на останнє Класичне в УПЛ 2019/20

Динамо приймає Шахтар у 29-му турі Прем'єр-ліги. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 4 липня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри – о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо – Шахтар: УАФ призначила арбітрів на Класичне та інші матчі 29 туру УПЛ

Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ:

Попри те, що Шахтар вже гарантував собі чемпіонський титул та не має турнірної мотивації, саме "гірників" букмекери вважають фаворитами гри. На перемогу донеччан bWin пропонує поставити з коефіцієнтом 2.40. Виграш Динамо оцінюється в 2.70, а нічия – у 3.20. Солідарні зі своїми колегами і фахівці Bet365. Тут оцінили перемогу Шахтаря ще скромніше – 2.37, а виграш киян видається ще менш ймовірним – 2.75. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.25.

Поєдинок має турнірну мотивацію лише для Динамо, яке бореться за друге місце із Зорею та Десною. Наразі підопічні Михайличенка випереджають луганців на 2 бали, а чернігівців – на 3. Шахтар, який став чемпіоном, відірвався від киян на 17 очок.

Нагадаємо, матч Шахтаря з Динамо стане вже 5-м Класичним у поточному сезоні (без урахування Суперкубка-2019, у якому кияни перемогли 2:1). У попередніх трьох поєдинках УПЛ сильнішим був Шахтар (1:0, 2:1, 3:1), а Динамо взяло реванш в 1/8 фіналу Кубка України (2:1).

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?