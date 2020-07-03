Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Динамо прийме Шахтар у 29-му турі Прем'єр-ліги. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 4 липня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри 29-го туру УПЛ – о 19:30.

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Поєдинок Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі 2+2, починаючи з 19:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також на "Футбол 24" можна буде переглянути і пряму відеотрансляцію Класичного.

Поєдинок має турнірну мотивацію лише для Динамо, яке бореться за друге місце із Зорею та Десною. Наразі підопічні Михайличенка випереджають луганців на 2 бали, а чернігівців – на 3. Шахтар, який став чемпіоном, відірвався від киян на 17 очок.

Нагадаємо, матч Шахтаря з Динамо стане вже 5-м Класичним у поточному сезоні (без урахування Суперкубка-2019, у якому кияни перемогли 2:1). У попередніх трьох поєдинках УПЛ сильнішим був Шахтар (1:0, 2:1, 3:1), а Динамо взяло реванш в 1/8 фіналу Кубка України (2:1).

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