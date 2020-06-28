Десна – Динамо: Михайличенко втрачає гравця на Шахтар – катастрофа дебютанта і резервістів за 45 хвилин матчу УПЛ

Десна приймає Динамо у 28 турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Кияни випереджали команду Рябоконя на 6 очок, але ведуть напружену боротьбу із Зорею за друге місце, тому не мали права на помилку. А в поточному сезоні динамівці уже втратили 5 балів з Десною в Києві, вигравши лише мінімально на її полі. Нас чекала гаряча битва, адже в Чернігові ці клуби завжди проводять непрості дуелі.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший же момент завершився взяттям воріт господарів. На 4-й хвилині Андрієвським класним пасом знайшов вільну зону для Буяльського, простріл Віталія Конопля з Огірею відбили прямо на ногу Циганкову, і той спокійно обвів захисника і прошив Паста. Картушов схопився за ногу, буцімто його вдарив Андрієвський поблизу воротарського. Монзуль послухала підказки VAR – пенальті не буде, не помітно там якогось порушення. Фаворов намагався пробити після скидання Картушова – Бущан на пару із сенсаційним форвардом-дебютантом Каргбо (перший вихід в УПЛ) нейтралізували загрозу. Філліпов після прострілу капітана Десни відклеївся від Шабанов. але не влучив у дальній кут.

А ось і черговий провал у захисті киян. Привіт Кадірі та Караваєву, яких Михайличенко випустив з перших хвилин, невже Сирота і Піваріч гірше б зіграли? Момо завовтузився з м'ячем у центрі поля, почалася атака у відповідь, в якій Олександр змушений був пильнувати двох суперників, а в підсумку пропустив Картушова на ударну позицію. Удар – Бущан тягне, добивання в порожні ворота. Черговий шанс Десни з кількох метрів. Картушов подав, Кадірі програв верх, Будківський перекинув ворота. Шепелєв подарував Домбровскому м'яч у центрі поля. Картушов поміж ніг Кадірі кидає Кузика на побачення з Бущаном. Вихованець Динамо пробив повз голкіпера, але мінімально схибив.

Каргбо двічі на межі фолу зіграв у пресингу, в підсумку пробив з-за меж штрафного – вище. Кузик підхопив круглого і пробив метрів з 20. Бущан виконав черговий сейв, але після кутового прийшов другий гол Десни. Філліпов скинув після подачі Коноплі на ближню стійку, а Каргбо кивнув у власні ворота. Оце так вийшов Ібра! Третє кадрове рішення Михайличенка, яке викликає величезні питання. Шепелєв не зіграє проти Шахтаря через дивну жовту. Ніби й не було там якихось особливих грубощів, Монзуль навіть спочатку не свиснула фол, а Філліпов навіть на ногах втримався.

Жахіття Кадірі триває, регулярно ставлять Момо в незручні пози простенькими фінтами. Постійно доводиться Буяльському чи Вербічу сідати у глибину та страхувати ганця, від цього страждає атака. Ідеально бачить Андрієвський забігання Циганкова, однак у капітана гостей вийшов більше пас, ніж удар. Поки нам годину показували, як розминаються запасні динамівці, пройшла чергова контра Чернігова. Удар Філліпова заблокували, після награної комбінації зі стандарту почалася пожежа у воротарському гостей, відбилися.