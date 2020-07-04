Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 29-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо перед центральным матчем УПЛ в 29-м туре находится в очень опасной ситуации. Заря идёт позади на расстоянии всего двух очков, причем с Шахтером луганчане уже сыграли; Десна отстает на три, но имеет преимущество по личным встречам и будет играть против демотивированных "горняков" дома. Таким образом, осечка в сегодняшнем матче при отсутствии провалов со стороны конкурентов вполне может стоить киевлянам серебра и Лиги чемпионов с потенциально приемлемым жребием.

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Подопечные Алексея Михайличенко сами виноваты в такой ситуации. После убедительной победы над Зарей с тремя голами за полчаса казалось, что интрига в борьбе за ЛЧ умерла, да и до той встречи "бело-синие" выглядели очень перспективно. Впрочем, дальше их словно подменили – с Колосом от ничьи или даже поражения команду спас арбитр Сергей Бойко (странные пенальти), экс-динамовец Богданов (не забил пенальти) и форвард Антюх (запорол выход один на один). С Десной спасти мог только Де Пена, но одних его усилий было мало; черниговцы на гол Динамо ответили двумя ещё до перерыва, пропустили в конце встречи и забили третий на последних секундах – причём дважды Бущан пропускал после идентичных угловых. В обоих случаях столичные звезды признали, что это был позорный футбол. У них и моментов было мало, не говоря уже о факапах в обороне.

Теперь нужно побеждать Шахтер любой ценой, но как это сделать? Киевляне проигрывают "горнякам" практически по всем статистическим показателям даже после их чемпионства, в обороне отсутствуют сразу три ключевых исполнителя, а история противостояний с донетчанами в текущем сезоне в УПЛ отрицательная – три матча, три поражения. Только победа в Кубке выбивается из колеи. Вообще, трудно понять, какое Динамо мы увидим сегодня, ведь киевляне играют отрезками как в течение одного поединка, так и в течение сезона. Сегодня они шикарные, а завтра "бело-синие" – пародия на футбол. И наоборот. Не очень хорошая характеристика для претендента на Лигу чемпионов.

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Шахтеру в текущем сезоне уже ничего не нужно, но это ещё не значит, что "горняки" просто сольют игру. В ничейном матче против Зари в предыдущем туре Луиш Каштру действительно выпустил значительное количество резервистов, но это был далеко не второй состав – а во втором тайме он ещё и бросил в бой лидеров, едва не выиграв встречу. Возможно, португалец просто не хотел, чтобы клуб обвиняли в сливе матчей, чтобы не пустить Динамо в ЛЧ, но вряд ли дончане настолько переживают за имидж в Украине и за перспективы конкурентов киевлян. Да и совсем расхолаживать основу за месяц до ЛЕ нельзя.

В целом, Шахтер превосходит практически по всем показателям как статистически, так и организационно. Чемпионы лучше и быстрее продвигают мяч, интенсивнее в единоборствах и точнее в передачах, а ещё они гораздо лучше реализуют свои моменты – по их количеству в течение сезона Динамо даже лучше, но таблица прекрасно демонстрирует всю разницу между грандами. Ахиллесовой пятой "горняков" оставляют стандарты и контратаки по флангам – Александрия таким образом забила два гола, а Колос едва не сыграл вничью.

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Также очень опрометчиво играет руками Матвиенко – не всегда это пенальти, но приятного мало. Не хватает Исмаили, не впечатляют некоторые резервисты, да и кадровая ситуация перед матчем с Динамо не самая лучшая. Словом, у "бело-синих" сегодня будут шансы.

Кадровая ситуация

Алексею Михайличенко перед Классическим не позавидуешь: Артём Шабанов и Владимир Шепелев дисквалифицированы, Денис Попов занимается индивидуально и точно не сыграет, а Виталий Миколенко вернулся в общую группу только вчера – впрочем, не факт, что всё так уж страшно. В предыдущем туре, например, соцсети Динамо сообщили об отсутствии Сидорчука в заявке, а он приехал в Чернигов и ещё на замену вышел. Да и Никита Бурда уже должен был набрать форму.

У Шахтера также не всё гладко – в последней тренировке не участвовали Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава, которые имели различные повреждения. Впрочем, вполне возможно, что в Классическом хотя бы на скамейке они посидят. Кроме того, к беговой работе вернулся Валерий Бондарь, но вряд ли его сразу бросят под танк. В лазарете остаётся Исмаили, а в списке дисквалифицированных оказался Тете.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Кадири, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Антонио – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

После возобновления чемпионата о Динамо очевидно понятен только один факт – про киевлян просто невозможно писать прогнозы. Опыт предыдущих матчей почти ничего не значит, ведь подопечные Алексея Михайличенко играют по настроению, если вообще не по принципу "как карта ляжет". "Бело-синие" могут настроиться и вынести Шахтер, как в Кубке, а могут выйти, как с Десной или с Колосом. Впрочем, попробуем сделать прогноз – сегодня будет что-то среднее между двумя крайностями.

Динамо точно выйдет мотивированным, ведь поражение может стоить места в Лиге чемпионов – да, впереди ещё будет шанс переиграть Зарю в очном поединке, но луганчане вполне способны сохранить очко на НСК. Проигрывать сегодня крайне опасно, да и предыдущие неудачи не могут не бесить звёздных футболистов – впрочем, у "бело-синих" слишком большие проблемы в игре и огромные кадровые потери. На одном кураже Шахтер не взять, что было доказано в предыдущем Классическом – киевлян хватило всего на полчаса. Правда, тогда "горняки" были заряжены на досрочное золото, а сейчас умирать за лигочемпионовские амбиции Зари и Десны бразильцы не захотят.

Обе команды пропускают чуть ли не в каждом матче. Если забыть о поединках Шахтера против Зари и Колоса, где чудом удалось оставить ворота сухими, последний его матч "на ноль" будет датироваться 23 февраля. Динамо же не пропускало только в Кубке, а в чемпионате пропускная серия достигает семи туров. Сейчас оборона ещё слабее, но обе команды и забивают практически в каждой игре. Именно поэтому голов ожидать стоит, но достаточно ли их будет для победы?

Динамо хочет выиграть, но не факт, что может, а Шахтер может, но не факт, что очень хочет. Именно поэтому весьма вероятной кажется результативная ничья.

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