Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо приймає Аякс в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Динамо – Аякс

28 серпня, 22:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо досить натхненно проводило старт сезону, а обережні коментарі з боку нідерландців лише підігрівали піднесеність. Сірі ігри амстердамців у чемпіонаті змусили повірити у слабкість їх команди, однак очна зустріч просто шокувала – Аякс впевнено прибив Динамо, реалізувавши індивідуальну перевагу в класі та скориставшись грубими помилками захисників. Тепер кияни притиснуті до стінки настільки жорстко, що Олександр Хацкевич змушений був жертвувати матчем УПЛ проти Чорноморця. Порівняно з амстердамським варіантом основи, у Одесі було зроблено вісім замін, що призвело до нічийного рахунку – втім, відпочинок лідерів, єврокубки та близько 25 мільйонів євро зараз важливіші. "Біло-сині", з огляду на ускладнення системи кваліфікації ЛЧ та дикий фарт з посівом, повинні проходити плей-офф або зараз, або ніколи. Нам потрібно зараз.

Динамо – Аякс: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч проти Аякса для Динамо Київ – поки що головний у 2018 році

Тим часом Аякс продовжує свою феєрію. На вихідних підопічні Еріка Тен Хага зусиллями Хакіма Зієша, Душана Тадіча та Клааса-Яна Хунтелаара розгромили скромний Еммен з рахунком 5:0. Крім того, до складу амстердамців повернувся зірковий вінгер Давід Нерес. Тим не менш, ховати шанси Динамо на прохід зарано: майже всі нідерландські видання відзначають слизькість рахунку, фізичну перевагу киян, їх гарні стандарти та ненайкращу гру деяких своїх виконавців – особливо Дейлі Блінда. Крім того, слід пам'ятати про традиційні проблеми Аякса на виїзді: зі Стандардом у Льєжі команда Тен Хага за тайм втратила перевагу у два м'ячі, розкатавши нічию 2:2, а переможний матч проти Венло (0:1) міг завершитись навіть поразкою. Про це варто пам'ятати, однак не варто сподіватися лише на фейли – Аякс залишається потужним і продовжує набирати форму. Голландців треба бити своїми сильними сторонами.

Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Аякс та Динамо грали між собою лише три рази – і всі в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. У сезоні 2010/2011 Аякс спочатку вивів з Києва нічию 1:1, а вдома переміг 2:1, пройшовши у груповий етап. Третій матч відбувся тиждень тому в Амстердамі й завершився поразкою киян – 3:1.

2. Динамо у двоматчевих протистояннях проти клубів з Нідерландів за останні понад 20 років 4 рази було кращим, тоді як суперники перевершували киян двічі.

3. Загалом українські клуби провели проти нідерландських 37 матчів, в яких 13 разів святкували перемогу, 15 разів програвали та 9 ігр звели до нічиї. Загальний рахунок протистояння – 44:49 на користь Ередивізії.

4. У матчах на виліт нідерландські колективи проходили українські команди п'ять разів, вилітаючи лише двічі. Втім, якщо взяти статистику за останні 10 років, то ситуація інша – 2:2.

5. Клас-Ян Хунтелар забивав у 15-и різних матчах відтоді, як повернувся в Аякс рік тому. Лише один раз амстердамці не змогли перемогти у грі, в якій забив Хунтелаар.

6. Динамо жодного разу не проходило далі у єврокубках після поразки в першому матчі з різницею у два м'ячі

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Кадрова ситуація

Динамо провело зустріч проти Чорноморця найближчим резервом, однак все одно не уникнуло проблем – причому дуже серйозних. Весь тиждень від Олександра Хацкевича вимагали схеми з двома форвардами, однак вчора стало відомо, що основний нападник Артем Бєсєдін може пропустити матч проти Аякса. За інформацією Tribuna, він травмувався ще у грі проти Олександрії, а на "Йохан Кройфф Арені" бігав на знеболювальних. Чи встигне він відновитись до матчу-відповіді – велике питання. Всі інші футболісти Динамо тренувалися у штатному режимі.

Динамо цікавиться Фегулі, – ЗМІ

Динамо – Аякс: Ніколас Тальфіко точно не зіграє, участь Артема Бєсєдіна – під питанням

Аякс також не залишився без втрат – можливо, навіть більш серйозних. У Києві не зіграє латераль Ніколас Тальяфіко, який перебрав карток у першому матчі. Для Томаша Кендзьори та Віктора Циганкова це є великим благом, адже в Амстердамі Ніко зробив посміховисько з першого та досить надійно закрив другого. Проблема Аякса в тому, що інший лівий латераль – Дейлі Сінкгравен – також травмований. Те ж саме можна сказати і про форварда Каспера Дольберга. Втім, після пошкодження підколінного сухожилля повернувся Давід Нерес, який забив 15 голів і зробив 14 асистів у минулому сезоні, а нинішній почав з голу та 2-х гольових пасів – і цей факт є дуже неприємним для нашого лівого флангу.

Блінд: Динамо – дуже важкий противник

Орієнтовні склади на матч Динамо – Аякс

Динамо: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Русин

Аякс: Онана, Крістенсен, Блінд, Де Лігт, Мазраві, Де Йонг, Шоне, Ван де Беєк, Зієш, Тадіч, Хунтелаар

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо має нарешті прорвати на голи, тому що інакше просто ніяк – кияни забов'язані забивати два й робити це якомога швидше. Шалений емоційний заряд повинен дати хоча б один гол у першому таймі – а далі вже як піде. Вивозити на собі матч знову доведеться флангам, адже Динамо точно не гратиме у два форварди: по-перше, двох класних, досвідчених та здорових просто немає, а по-друге – це означає втрату одного футболіста в центрі або обороні. Цього Олександр Хацкевич собі дозволити не може.

Основна тяжість матчу проти Аяксу буде покладена на фланги Динамо

Стартовий тиск вкрай необхідний, адже у противному випадку тиснути почне Аякс. У проблемному виїзному матчі проти Стандарда голландці забили два м'ячі вже до 34-ї хвилини, у першій грі проти Динамо перший гол відбувся на другій хвилині, а проти Еммена – на восьмій. Аякс не вміє і не хоче якісно оборонятись, тож забити два голи у ворота Оннани (до речі, він також є проблемою) можна – питання лише в тому, чи зможуть "біло-сині" стримати ще більш сильний напад суперника. Весь сезон і перший матч проти Аякса говорять, що навряд чи.

Буряк: Якщо Динамо вдасться забити Аяксу швидкий гол, то все реально

Динамо повинно виграти матч проти Аякса, однак в цілому амстердамці виглядають перспективніше. На папері здається, що гості таки пройдуть киян – будемо сподіватися, що цей прогноз так на папері і залишиться.

Михайло Юхименко, Футбол 24