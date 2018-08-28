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Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

08:00 166 Читать на русском
Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів
Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо приймає Аякс в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Динамо – Аякс

28 серпня, 22:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Динамо досить натхненно проводило старт сезону, а обережні коментарі з боку нідерландців лише підігрівали піднесеність. Сірі ігри амстердамців у чемпіонаті змусили повірити у слабкість їх команди, однак очна зустріч просто шокувала – Аякс впевнено прибив Динамо, реалізувавши індивідуальну перевагу в класі та скориставшись грубими помилками захисників. Тепер кияни притиснуті до стінки настільки жорстко, що Олександр Хацкевич змушений був жертвувати матчем УПЛ проти Чорноморця. Порівняно з амстердамським варіантом основи, у Одесі було зроблено вісім замін, що призвело до нічийного рахунку – втім, відпочинок лідерів, єврокубки та близько 25 мільйонів євро зараз важливіші. "Біло-сині", з огляду на ускладнення системи кваліфікації ЛЧ та дикий фарт з посівом, повинні проходити плей-офф або зараз, або ніколи. Нам потрібно зараз.

Динамо – Аякс: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч проти Аякса для Динамо Київ – поки що головний у 2018 році

Матч проти Аякса для Динамо Київ – поки що головний у 2018 році

Тим часом Аякс продовжує свою феєрію. На вихідних підопічні Еріка Тен Хага зусиллями Хакіма Зієша, Душана Тадіча та Клааса-Яна Хунтелаара розгромили скромний Еммен з рахунком 5:0. Крім того, до складу амстердамців повернувся зірковий вінгер Давід Нерес. Тим не менш, ховати шанси Динамо на прохід зарано: майже всі нідерландські видання відзначають слизькість рахунку, фізичну перевагу киян, їх гарні стандарти та ненайкращу гру деяких своїх виконавців – особливо Дейлі Блінда. Крім того, слід пам'ятати про традиційні проблеми Аякса на виїзді: зі Стандардом у Льєжі команда Тен Хага за тайм втратила перевагу у два м'ячі, розкатавши нічию 2:2, а переможний матч проти Венло (0:1) міг завершитись навіть поразкою. Про це варто пам'ятати, однак не варто сподіватися лише на фейли – Аякс залишається потужним і продовжує набирати форму. Голландців треба бити своїми сильними сторонами.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Аякс та Динамо грали між собою лише три рази – і всі в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. У сезоні 2010/2011 Аякс спочатку вивів з Києва нічию 1:1, а вдома переміг 2:1, пройшовши у груповий етап. Третій матч відбувся тиждень тому в Амстердамі й завершився поразкою киян – 3:1.

2. Динамо у двоматчевих протистояннях проти клубів з Нідерландів за останні понад 20 років 4 рази було кращим, тоді як суперники перевершували киян двічі.

3. Загалом українські клуби провели проти нідерландських 37 матчів, в яких 13 разів святкували перемогу, 15 разів програвали та 9 ігр звели до нічиї. Загальний рахунок протистояння – 44:49 на користь Ередивізії.

4. У матчах на виліт нідерландські колективи проходили українські команди п'ять разів, вилітаючи лише двічі. Втім, якщо взяти статистику за останні 10 років, то ситуація інша – 2:2.

5. Клас-Ян Хунтелар забивав у 15-и різних матчах відтоді, як повернувся в Аякс рік тому. Лише один раз амстердамці не змогли перемогти у грі, в якій забив Хунтелаар.

6. Динамо жодного разу не проходило далі у єврокубках після поразки в першому матчі з різницею у два м'ячі

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Кадрова ситуація

Динамо провело зустріч проти Чорноморця найближчим резервом, однак все одно не уникнуло проблем – причому дуже серйозних. Весь тиждень від Олександра Хацкевича вимагали схеми з двома форвардами, однак вчора стало відомо, що основний нападник Артем Бєсєдін може пропустити матч проти Аякса. За інформацією Tribuna, він травмувався ще у грі проти Олександрії, а на "Йохан Кройфф Арені" бігав на знеболювальних. Чи встигне він відновитись до матчу-відповіді – велике питання. Всі інші футболісти Динамо тренувалися у штатному режимі.

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Динамо – Аякс: Ніколас Тальфіко точно не зіграє, участь Артема Бєсєдіна – під питанням

Динамо – Аякс: Ніколас Тальфіко точно не зіграє, участь Артема Бєсєдіна – під питанням

Аякс також не залишився без втрат – можливо, навіть більш серйозних. У Києві не зіграє латераль Ніколас Тальяфіко, який перебрав карток у першому матчі. Для Томаша Кендзьори та Віктора Циганкова це є великим благом, адже в Амстердамі Ніко зробив посміховисько з першого та досить надійно закрив другого. Проблема Аякса в тому, що інший лівий латераль – Дейлі Сінкгравен – також травмований. Те ж саме можна сказати і про форварда Каспера Дольберга. Втім, після пошкодження підколінного сухожилля повернувся Давід Нерес, який забив 15 голів і зробив 14 асистів у минулому сезоні, а нинішній почав з голу та 2-х гольових пасів – і цей факт є дуже неприємним для нашого лівого флангу.

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Орієнтовні склади на матч Динамо – Аякс

Динамо: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Русин

Аякс: Онана, Крістенсен, Блінд, Де Лігт, Мазраві, Де Йонг, Шоне, Ван де Беєк, Зієш, Тадіч, Хунтелаар

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо має нарешті прорвати на голи, тому що інакше просто ніяк – кияни забов'язані забивати два й робити це якомога швидше. Шалений емоційний заряд повинен дати хоча б один гол у першому таймі – а далі вже як піде. Вивозити на собі матч знову доведеться флангам, адже Динамо точно не гратиме у два форварди: по-перше, двох класних, досвідчених та здорових просто немає, а по-друге – це означає втрату одного футболіста в центрі або обороні. Цього Олександр Хацкевич собі дозволити не може.

Основна тяжість матчу проти Аяксу буде покладена на фланги Динамо

Основна тяжість матчу проти Аяксу буде покладена на фланги Динамо

Стартовий тиск вкрай необхідний, адже у противному випадку тиснути почне Аякс. У проблемному виїзному матчі проти Стандарда голландці забили два м'ячі вже до 34-ї хвилини, у першій грі проти Динамо перший гол відбувся на другій хвилині, а проти Еммена – на восьмій. Аякс не вміє і не хоче якісно оборонятись, тож забити два голи у ворота Оннани (до речі, він також є проблемою) можна – питання лише в тому, чи зможуть "біло-сині" стримати ще більш сильний напад суперника. Весь сезон і перший матч проти Аякса говорять, що навряд чи.

Буряк: Якщо Динамо вдасться забити Аяксу швидкий гол, то все реально

Динамо повинно виграти матч проти Аякса, однак в цілому амстердамці виглядають перспективніше. На папері здається, що гості таки пройдуть киян – будемо сподіватися, що цей прогноз так на папері і залишиться.

Михайло Юхименко, Футбол 24

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
13
год
:
44
хв
Аякс
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