Захисник Аякса Тальяфіко не зіграє проти Динамо у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Ніколас Тальяфіко не зможе зіграти проти Динамо у другому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

Причиною стало те, що у першому матчі, у якому Динамо поступилось 3:1, Тальяфіко перебрав жовтих карток, отримавши "гірчичник" за фол проти Віктора Циганкова.

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Зауважимо, що аргентинський захисник відзначився результативною дією у першому матчі проти Динамо. Саме він віддав голову передачу на Тадіча, коли той забивав у ворота киян третій гол.

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Нагадаємо, Динамо програло виїзний матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться у Києві 28 серпня, початок о 22:00.