Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Динамо принимает Аякс в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Динамо – Аякс

28 августа, 22:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Динамо достаточно вдохновенно проводило старт сезона, а осторожные комментарии со стороны голландцев лишь подогревали возвышенность. Серые игры амстердамцев в чемпионате заставили поверить в слабость их команды, однако очная встреча просто шокировала – Аякс уверенно прибил Динамо, реализовав индивидуальное преимущество в классе и воспользовавшись грубыми ошибками защитников. Теперь киевляне прижаты к стенке настолько жёстко, что Александр Хацкевич вынужден был жертвовать матчем УПЛ против Черноморца. По сравнению с амстердамским вариантом основы, в Одессе было сделано восемь замен, что привело к ничейному счету – впрочем, отдых лидеров, еврокубки и около 30 миллионов евро сейчас важнее. "Бело-синие", учитывая усложнение системы квалификации ЛЧ и дикий фарт с посевом, должны проходить плей-офф или сейчас, или никогда. Нам нужно сейчас.

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Между тем Аякс продолжает свою феерию. На выходных подопечные Эрика Тен Хага усилиями Хакима Зиеша, Душана Тадича и Клааса-Яна Хунтелаара разгромили скромный Эммен со счётом 5:0. Кроме того, в состав амстердамцев вернулся звёздный вингер Давид Нерес. Тем не менее, хоронить шансы Динамо на проход рано: почти все нидерландские издания отмечают скользкость счёта, физическое превосходство киевлян, их хорошие стандарты и не самую лучшую игру некоторых своих исполнителей – особенно Дейли Блинда. Кроме того, следует помнить о традиционных проблемах Аякса на выезде: со Стандардом в Льеже команда Тен Хага за тайм растеряла преимущество в два мяча, раскатав ничью 2:2, а победный матч против Венло (0:1) мог завершиться даже поражением. Об этом стоит помнить, однако не стоит надеяться только на фейлы – Аякс остаётся мощным и продолжает набирать форму. Голландцев надо бить своими сильными сторонами.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Аякс и Динамо играли между собой лишь три раза – и все в рамках плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2010/2011 Аякс сначала вывел из Киева ничью 1:1, а дома победил 2:1, пройдя в групповой этап. Третий матч состоялся неделю назад в Амстердаме и завершился поражением киевлян – 3:1.

2. Динамо в двухматчевых противостояниях против клубов из Нидерландов за последние более чем 20 лет четыре раза было лучшим, тогда как соперники превосходили киевлян лишь дважды.

3. В целом украинские клубы провели против нидерландских 37 матчей, в которых 13 раз праздновали победу, 145 раз проигрывали и 9 игр свели к ничьей. Общий счет противостояния – 44:49 в пользу Эредивизии.

4. В матчах на вылет нидерландские коллективы проходили украинские команды пять раз, вылетая лишь дважды. Впрочем, если взять статистику за последние 10 лет, то ситуация другая – 2:2.

5. Клаас-Ян Хунтелаар забивал в 15-и различных матчах с тех пор, как вернулся в Аякс год назад. Лишь один раз амстердамцы не смогли победить в игре, в которой забил Хунтелаар.

6. Динамо ни разу не проходило дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мяча

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Кадровая ситуация

Динамо провело встречу против Черноморца ближайшим резервом, однако всё равно не избежало проблем – причём очень серьёзных. Всю неделю от Александра Хацкевича требовали схемы с двумя форвардами, однако вчера стало известно, что основной нападающий Артем Беседин может пропустить матч против Аякса. По информации Tribuna, он травмировался ещё в игре против Александрии, а на "Йохан Кройфф Арене" бегал на обезболивающих. Успеет ли он восстановиться к ответному матчу – большой вопрос. Все остальные футболисты Динамо тренировались в штатном режиме.

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Аякс также не остался без потерь – возможно, даже более серьёзных. В Киеве не сыграет латераль Николас Тальяфико, который перебрал карточек в первом матче. Для Томаша Кендзёры и Виктора Цыганкова это является большим благом, ведь в Амстердаме Нико сделал посмешище из первого и достаточно надёжно закрыл второго. Проблема Аякса в том, что другой левый латераль – Дейли Синкгравен – также травмирован. То же самое можно сказать и о форварде Каспера Дольберга. Впрочем, после повреждения подколенного сухожилия вернулся Давид Нерес, который забил 15 голов и сделал 14 ассистов в прошлом сезоне, а нынешний начал с гола и 2-х голевых пасов – и этот факт является очень неприятным для нашего левого фланга.

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Ориентировочные составы на матч Динамо – Аякс

Динамо: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Русин

Аякс: Онана, Кристенсен, Блинд, Де Лигт, Мазрави, Де Йонг, Шёне, Ван де Бэек, Зиеш, Тадич, Хунтелаар

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо должно наконец прорвать на голы, потому что иначе просто никак – киевляне обязаны забивать два и делать это как можно быстрее. Безумный эмоциональный заряд должен дать хотя бы один гол в первом тайме – а дальше уже как пойдёт. Вывозить на себе матч снова придётся флангам, ведь Динамо точно не будет играть в два форварда: во-первых, двух классных, опытных и здоровых просто нет, а во-вторых – это означает потерю одного футболиста в центре или обороне. Этого Александр Хацкевич себе позволить не может.

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Стартовое давление крайне необходимо, ведь в противном случае давить начнёт Аякс. В проблемном выездном матче против Стандарда голландцы забили два мяча уже к 34-й минуте, в первой игре против Динамо первый гол состоялся на второй минуте, а против Эммена – на восьмой. Аякс не умеет и не хочет качественно обороняться, поэтому забить два гола в ворота Оннаны (кстати, он также является проблемой) можно – вопрос лишь в том, смогут ли "бело-синие" сдержать ещё более сильное нападение соперника. Весь сезон и первый матч против Аякса говорят, что вряд ли.

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Динамо должно выиграть матч против Аякса, однако в целом амстердамцы выглядят перспективнее. На бумаге кажется, что гости таки пройдут киевлян – будем надеяться, что этот прогноз так на бумаге и останется.

Михаил Юхименко, Футбол 24