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Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

08:00 231 Читати українською
Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов
Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Динамо принимает Аякс в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Динамо – Аякс

28 августа, 22:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Динамо достаточно вдохновенно проводило старт сезона, а осторожные комментарии со стороны голландцев лишь подогревали возвышенность. Серые игры амстердамцев в чемпионате заставили поверить в слабость их команды, однако очная встреча просто шокировала – Аякс уверенно прибил Динамо, реализовав индивидуальное преимущество в классе и воспользовавшись грубыми ошибками защитников. Теперь киевляне прижаты к стенке настолько жёстко, что Александр Хацкевич вынужден был жертвовать матчем УПЛ против Черноморца. По сравнению с амстердамским вариантом основы, в Одессе было сделано восемь замен, что привело к ничейному счету – впрочем, отдых лидеров, еврокубки и около 30 миллионов евро сейчас важнее. "Бело-синие", учитывая усложнение системы квалификации ЛЧ и дикий фарт с посевом, должны проходить плей-офф или сейчас, или никогда. Нам нужно сейчас.

Динамо – Аякс: прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч против Аякса для Динамо Киев – пока что главный в 2018 году

Матч против Аякса для Динамо Киев пока что главный в 2018 году

Между тем Аякс продолжает свою феерию. На выходных подопечные Эрика Тен Хага усилиями Хакима Зиеша, Душана Тадича и Клааса-Яна Хунтелаара разгромили скромный Эммен со счётом 5:0. Кроме того, в состав амстердамцев вернулся звёздный вингер Давид Нерес. Тем не менее, хоронить шансы Динамо на проход рано: почти все нидерландские издания отмечают скользкость счёта, физическое превосходство киевлян, их хорошие стандарты и не самую лучшую игру некоторых своих исполнителей – особенно Дейли Блинда. Кроме того, следует помнить о традиционных проблемах Аякса на выезде: со Стандардом в Льеже команда Тен Хага за тайм растеряла преимущество в два мяча, раскатав ничью 2:2, а победный матч против Венло (0:1) мог завершиться даже поражением. Об этом стоит помнить, однако не стоит надеяться только на фейлы – Аякс остаётся мощным и продолжает набирать форму. Голландцев надо бить своими сильными сторонами.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Аякс и Динамо играли между собой лишь три раза – и все в рамках плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2010/2011 Аякс сначала вывел из Киева ничью 1:1, а дома победил 2:1, пройдя в групповой этап. Третий матч состоялся неделю назад в Амстердаме и завершился поражением киевлян – 3:1.

2. Динамо в двухматчевых противостояниях против клубов из Нидерландов за последние более чем 20 лет четыре раза было лучшим, тогда как соперники превосходили киевлян лишь дважды.

3. В целом украинские клубы провели против нидерландских 37 матчей, в которых 13 раз праздновали победу, 145 раз проигрывали и 9 игр свели к ничьей. Общий счет противостояния – 44:49 в пользу Эредивизии.

4. В матчах на вылет нидерландские коллективы проходили украинские команды пять раз, вылетая лишь дважды. Впрочем, если взять статистику за последние 10 лет, то ситуация другая – 2:2.

5. Клаас-Ян Хунтелаар забивал в 15-и различных матчах с тех пор, как вернулся в Аякс год назад. Лишь один раз амстердамцы не смогли победить в игре, в которой забил Хунтелаар.

6. Динамо ни разу не проходило дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мяча

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Кадровая ситуация

Динамо провело встречу против Черноморца ближайшим резервом, однако всё равно не избежало проблем – причём очень серьёзных. Всю неделю от Александра Хацкевича требовали схемы с двумя форвардами, однако вчера стало известно, что основной нападающий Артем Беседин может пропустить матч против Аякса. По информации Tribuna, он травмировался ещё в игре против Александрии, а на "Йохан Кройфф Арене" бегал на обезболивающих. Успеет ли он восстановиться к ответному матчу – большой вопрос. Все остальные футболисты Динамо тренировались в штатном режиме.

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Динамо – Аякс: Николас Тальфико точно не сыграет, участие Артема Беседина – под вопросом

Динамо Аякс: Николас Тальфико точно не сыграет, участие Артема Беседина под вопросом

Аякс также не остался без потерь – возможно, даже более серьёзных. В Киеве не сыграет латераль Николас Тальяфико, который перебрал карточек в первом матче. Для Томаша Кендзёры и Виктора Цыганкова это является большим благом, ведь в Амстердаме Нико сделал посмешище из первого и достаточно надёжно закрыл второго. Проблема Аякса в том, что другой левый латераль – Дейли Синкгравен – также травмирован. То же самое можно сказать и о форварде Каспера Дольберга. Впрочем, после повреждения подколенного сухожилия вернулся Давид Нерес, который забил 15 голов и сделал 14 ассистов в прошлом сезоне, а нынешний начал с гола и 2-х голевых пасов – и этот факт является очень неприятным для нашего левого фланга.

Блинд: Динамо – очень тяжелый противник

Ориентировочные составы на матч Динамо – Аякс

Динамо: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Русин

Аякс: Онана, Кристенсен, Блинд, Де Лигт, Мазрави, Де Йонг, Шёне, Ван де Бэек, Зиеш, Тадич, Хунтелаар

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо должно наконец прорвать на голы, потому что иначе просто никак – киевляне обязаны забивать два и делать это как можно быстрее. Безумный эмоциональный заряд должен дать хотя бы один гол в первом тайме – а дальше уже как пойдёт. Вывозить на себе матч снова придётся флангам, ведь Динамо точно не будет играть в два форварда: во-первых, двух классных, опытных и здоровых просто нет, а во-вторых – это означает потерю одного футболиста в центре или обороне. Этого Александр Хацкевич себе позволить не может.

Основная тяжесть матча против Аякса будет возложена на фланги Динамо

Основная тяжесть матча против Аякса будет возложена на фланги Динамо

Стартовое давление крайне необходимо, ведь в противном случае давить начнёт Аякс. В проблемном выездном матче против Стандарда голландцы забили два мяча уже к 34-й минуте, в первой игре против Динамо первый гол состоялся на второй минуте, а против Эммена – на восьмой. Аякс не умеет и не хочет качественно обороняться, поэтому забить два гола в ворота Оннаны (кстати, он также является проблемой) можно – вопрос лишь в том, смогут ли "бело-синие" сдержать ещё более сильное нападение соперника. Весь сезон и первый матч против Аякса говорят, что вряд ли.

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Динамо должно выиграть матч против Аякса, однако в целом амстердамцы выглядят перспективнее. На бумаге кажется, что гости таки пройдут киевлян – будем надеяться, что этот прогноз так на бумаге и останется.

Михаил Юхименко, Футбол 24

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
11
час
:
19
мин
Аякс
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