"Якщо я буду щось схвальне говорити про Луніна щодо матчу у Манчестері, то це буде Капітан Очевидність. Адже все на поверхні. Всі все бачили і всі все розуміють, тому мої коментарі, мабуть, будуть зайві.

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Якщо ж подивитись на те, що я говорив про Андрія впродовж останніх 6 років, скільки він є футболістом Реала, то це було завжди одне і те ж: йому варто чекати, аби отримати довіру грати у складі. Всі людські якості для того, щоб стати номером один, у нього були з самого початку іспанської кар'єри. А от досвіду гри у такому клубі не було. Саме зараз для українського воротаря настав його зірковий час.

А щодо інформації про можливий відхід Луніна з Реала і перехід у Баварію... Мені здається, що це більше чутки, ніж реальність. Луніну у Мадриді все подобається, і у клубі, в якому грає, теж. Що ще може бути краще – як для футболіста та для людини будь-якої професії? Тут як у відомій приказці: "Від добра добра не шукають". Інша справа, що Баварія, можливо, хотіла б його у себе мати. Однак чи відпустить свого основного воротаря Реал – це велике питання", – сказав Худжамов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Реал вже запропонував Луніну новий контракт на значно покращених умовах, однак українець може не схотіти знову сідати на лаву запасних після повернення Тібо Куртуа.

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