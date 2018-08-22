Аякс – Динамо – відео голів

Динамо програє Аяксу у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аякс – Динамо.
Аякс вже на 2-й хвилині відкрив рахунок. Хакім Зієш виконав навіс у штрафний майданчик киян, а там Душан Тадіч відпасував на Донні Ван де Беєка, який завдав удару по воротах. Варто відзначити невпевнену гру голкіпера Динамо Дениса Бойка в гольовому епізоді.
Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів
Аякс збільшив свою перевагу зусиллями Душана Тадіча. Серб випередив захисників киян і успішно замкнув простріл з лівого флангу.