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Аякс – Динамо – відео голів

22:47 4442 Читать на русском
Аякс – Динамо – відео голів
Аякс – Динамо – відео голів

Динамо програє Аяксу у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аякс – Динамо.

Аякс вже на 2-й хвилині відкрив рахунок. Хакім Зієш виконав навіс у штрафний майданчик киян, а там Душан Тадіч відпасував на Донні Ван де Беєка, який завдав удару по воротах. Варто відзначити невпевнену гру голкіпера Динамо Дениса Бойка в гольовому епізоді.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Томаш Кендзьора на 16-й хвилині відновив рівновагу. Поляк вдало зіграв на добиванні після розіграшу кутового.

Знову вивів амстердамців вперед Зієш. З подачею марокканця захисники Динамо впоралися, але Хакім був першим на підборі і встиг завдати удару по воротах. М'яч рикошетом від гравця "біло-синіх" залетів у ворота Бойка.

Аякс збільшив свою перевагу зусиллями Душана Тадіча. Серб випередив захисників киян і успішно замкнув простріл з лівого флангу.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс

live 48'
3 : 1
Динамо
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