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Буряк: Якщо Динамо вдасться забити Аяксу швидкий гол, то все реально

17:41 284 Читать на русском
Буряк: Якщо Динамо вдасться забити Аяксу швидкий гол, то все реально
Леонід Буряк / фото: ФК Динамо

Екс-тренер київського Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс.

"Думаю, що рахунок першого матчу – не критичний, хоча і дуже серйозний. Але шанс є, все залежить від готовності і мотивації. Звичайно, Аякс – серйозна команда і перевага зараз на їхньому боці, але якщо Динамо вдасться забити швидкий гол в майбутній грі, то все реально.

Це може допомогти команді здобути підсумковий позитивний результат. Звичайно, важливу роль в цьому повинні відіграти і вболівальники, які прийдуть підтримати свою команду на стадіон. Вірю, що у Динамо буде відмінна підтримка в цьому матчі.

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Ротація у складі киян? Все буде залежати від готовності. Кожен з тренерів планує підготовку по-своєму. Аякс ось у вчорашньому поєдинку чемпіонату Нідерландів проти Еммена зіграв основним складом, здобувши розгромну перемогу.

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Тренерський штаб "біло-синіх", навпаки, вирішив дати можливість відпочити багатьом футболістам в грі з Чорноморцем. Всі знаходяться в однакових умовах, адже і Динамо, і Аякс грають на третій день. Подивимося, як воно буде", – цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться у вівторок, 28 серпня, початок матчу о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
дн
:
2
год
:
58
хв
Аякс
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Динамо Динамо Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Леонід Буряк
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