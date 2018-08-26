Буряк: Якщо Динамо вдасться забити Аяксу швидкий гол, то все реально

Екс-тренер київського Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс.

"Думаю, що рахунок першого матчу – не критичний, хоча і дуже серйозний. Але шанс є, все залежить від готовності і мотивації. Звичайно, Аякс – серйозна команда і перевага зараз на їхньому боці, але якщо Динамо вдасться забити швидкий гол в майбутній грі, то все реально.

Це може допомогти команді здобути підсумковий позитивний результат. Звичайно, важливу роль в цьому повинні відіграти і вболівальники, які прийдуть підтримати свою команду на стадіон. Вірю, що у Динамо буде відмінна підтримка в цьому матчі.

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Ротація у складі киян? Все буде залежати від готовності. Кожен з тренерів планує підготовку по-своєму. Аякс ось у вчорашньому поєдинку чемпіонату Нідерландів проти Еммена зіграв основним складом, здобувши розгромну перемогу.

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Тренерський штаб "біло-синіх", навпаки, вирішив дати можливість відпочити багатьом футболістам в грі з Чорноморцем. Всі знаходяться в однакових умовах, адже і Динамо, і Аякс грають на третій день. Подивимося, як воно буде", – цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться у вівторок, 28 серпня, початок матчу о 22:00.