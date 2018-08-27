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Блінд: Динамо – дуже важкий противник

20:38 154 Читать на русском
Блінд: Динамо – дуже важкий противник
Дейлі Блінд / ФК Аякс

Захисник Аякса Дейлі Блінд перед матчем з Динамо віддав належне супернику та зазначив, що амстердамці добре вивчили киян та готові до різних сценаріїв.

"Відчувається певне напруження, але так має бути, адже необхідна концентрація. Ми раді, що змогли обіграти Динамо в першому матчі, тому що це дуже важкий противник.

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Можлива відсутність у Динамо Бесєдіна? Я б не сказав, що буде важче чи легше. Ми готувалися до різних сценаріїв, достатньо добре вивчили нашого опонента.

Чи змінився я за роки своєї кар'єри? Люди зростають, я пограв за кордоном, отримав певний досвід.

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Аякс – це гарний сплав молодості та досвіду. І хочу допомогти своїм партнерам досягти якомога більшого", – сказав він на прес-конференції у понеділок на НСК Олімпійський.

Джерело: Футбол 24
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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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