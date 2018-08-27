Динамо – Аякс: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо позмагається з амстердамським Аяксом в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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На думку букмекерів, фаворитом у зустрічі є Аякс. Авторитетна букмекерська контора William Hill пропонує поставити на гостей з коефіцієнтом 2.40. У той же час перемогу киян оцінюють коефіцієнтом 2.80. На нічию виставлено 3.50.

Фахівці Bwin дотримуються схожої думки. Звитяга Аякса оцінена коефіцієнтом 2.50, тоді як виграш Динамо – 2.70, а нічия – 3.30. Вихід киян до основного раунду турніру оцінюється у 5.75, на голландців коефіцієнт у 1.10.

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Нагадаємо, у першому матчі Динамо в Амстердамі поступилось Аяксу з рахунком 1:3, значно ускладнивши собі шанси на вихід в груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19.