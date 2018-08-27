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Динамо – Аякс: Бєсєдін ризикує пропустити матч

13:42 991 Читать на русском
Динамо – Аякс: Бєсєдін ризикує пропустити матч
Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін може не зіграти у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

За інформацією Tribuna, 22-річний форвард "біло-синіх" отримав пошкодження ще у матчі 5-го туру УПЛ проти Олександрії. Про характер травми нічого не відомо.

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Перший поєдинок проти Аякса Артем відіграв на знеболювальних, а зустріч проти Чорноморця Бєсєдін пропустив через рішення Хацкевича, який дав йому час для відпочинку та відновлення.

Зазначається, що в Динамо сподіваються, що Артем встигне відновитись від пошкодження та зможе допомогти киянам у матчі проти амстердамців.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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