Динамо цікавиться Фегулі, – ЗМІ

Півзахисник Галатасарая Софьян Фегулі може продовжити кар'єру в Києві.

Алжирський хавбек Галатасарая Софьян Фегулі потрапив до сфери зацікавлень київського Динамо, повідомляє Динамоманія з посиланням на портал Fotospor.

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За інформацією видання, турецький клуб може продати Фегулі та екс-півзахисника "біло-синіх" Юнеса Беланда до закриття трансферного вікна.

Окрім Динамо, у послугах Фегулі зацікавлені Олімпіакос та Ренн. До слова, декілька років тому чутки постійно пов'язували алжирця з Динамо.

28-річний футболіст є гравцем національної збірної Алжиру, у складі якої зіграв 45 матчів та забив 11 голів.

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