Влітку 2002-го київське Динамо вчинило справжній трансферний фурор, підписавши одразу двох бразильських легіонерів. Кількома місяцями раніше не стало видатного Лобановського, а разом з ним відходила епоха, коли столичний клуб підсилювався легіонерами винятково з пострадянського простору.

Особливо круте враження справляв 26-річний форвард Леандро Машаду, у послужному списку якого було чимало голів за Валенсію та лісабонський Спортінг. Навіть у національній збірній Бразилії він встиг дебютувати (2 матчі, 1 гол). На його фоні 22-річний атакувальний півзахисник Діого Рінкон виглядав більш ніж скромно.

Проте зовсім скоро стало зрозуміло, наскільки оманливим може бути перше враження. У розхваленого Машаду "не пішло", тож при першій нагоді він накивав із Києва п’ятами. Натомість бритоголовий Рінкон став на берегах Дніпра легендою. Будь-який уболівальник Динамо зі стажем швиденько назве вам три найфеєричніші матчі Рінкона у Лізі чемпіонів. В усіх трьох він оформив дубль. Таке не забувається.

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…Вересень 2003-го, перший тур групового раунду. Динамо на переповненому Олімпійському приймає московський Локомотив, який у кваліфікації вибив з турніру донецький Шахтар. Гра точиться на зустрічних курсах, гострі моменти виникають біля обох воріт і Шовковському доводиться кілька разів серйозно рятувати господарів від неприємностей. До 83-ї хвилини горіли нулі. А тоді Рінкон, відгукнувшись на подачу з правого флангу, обрав кращу позицію, ніж опонент, і головою м’яко накинув м’яч у єдину точку воріт, куди не зумів дотягнутися кремезний Овчінніков. Локо розвалився, а Діого через кілька хвилин на куражі оформив дубль – 2:0.

…Минув рік – і Ліга чемпіонів знову повернулася на Олімпійський. До Києва приїхав Байєр, який у першому турі сенсаційно розгромив Реал (3:0). Динамо теж взяло три очки з виїзду в Рим, тож тепер команди визначали поміж собою лідера групи В. На 30-ій хвилині Рінкон обіграв суперника на межі штрафного майданчика і з доволі гострого кута пробив низом – 1:0. Після перерви гучно нагадав про себе український легіонер Байєра Андрій Воронін. Спершу він добив м’яч у ворота після незграбного сейву Шовковського, а через 9 хвилин вишукано асистував Єнсу Новотни – 1:2. Атака у відповідь – і Рінкон практично з нульового кута вдруге змушує капітулювати Бута – 2:2. Цей момент виявився переломним. Незабаром Леверкузен залишився у меншості, а Йожеф Сабо, тодішній наставник Динамо, вгадав із заміною – свіжий Чернат довів рахунок до феєричних 4:2.

…Зрештою, серпень 2006-го. Динамо – Фенербахче, перший матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Не встигають вболівальники розсістися, як Діого створює момент, відпасувавши Реброву. Ветеран розрядив фірмову гармату, а Рюшту парирував перед собою – прямо на ногу Рінкону. Після перерви турки відігралися, але ненадовго. Герой нашого матеріалу після подачі кутового перевисів голкіпера у повітрі і з метра переправив м’яч у сітку головою. Остаточно поховав "канарок" потужний удар Юссуфа – 3:1.

Той рік був піком кар’єри Рінкона. Бразильця навіть хотіли натуралізувати задля збірної України, яка вирушала на чемпіонат світу у Німеччину. "Я прийняв цю пропозицію, – згадував Діого. – Але виникли проблеми з документами і не склалося". Міг він опинитися в Німеччині й іншим шляхом – Хоффенхайм був готовий викласти заради хавбека Динамо дуже солідні за тодішніми мірками 10 мільйонів євро. Також Рінконом цікавився Бордо. Але… "Суркіс запропонував залишитися і я погодився".

Покращений контракт і нічне життя столиці, яке огортає тебе найрізноманітнішими спокусами. Мало хто встоїть перед таким. А якщо ти ще й бразилець – душа вимагає свята. Тим паче, на той момент латиноамериканська колонія Динамо розросталася, мов на дріжджах.

"Коли Діого Рінкон був один, він показував божевільний футбол, був супергравцем не лише на полі, але й у роздягальні завжди спілкувався. Але коли приїхали ще кілька бразильців, це призвело до зворотного ефекту. Вони стали жити за своїми правилами, встановлювати їх у команді. Періодично траплялися мікроконфлікти", – зізнався латвійський нападник того періоду Маріс Верпаковскіс.

Після тренерської чехарди у Динамо прийшов росіянин Сьомін і спробував позбавити баласту кризову команду. Таким чином Рінкон повернувся на батьківщину – у Корінтіанс (на правах оренди).

"Я сам хотів туди поїхати, – стверджує Діого. – Потім я повернувся в Динамо і побачив, наскільки сильною стала команда, далеко добралася в Кубку УЄФА. Тоді я зрозумів, що для мене не знайдеться місця в основі киян. Але ніяких образ на Сьоміна у мене немає".

Його бомбардирський підсумок 5,5 років виступів за Динамо такий: Вища ліга – 46 м’ячів, Кубок України – 13 м’ячів, єврокубки – 12 м’ячів. Загалом – 71 гол. Рінкон досі входить до топ-3 найкращих пенальтистів киян в українському чемпіонаті – 14 влучних ударів з 15-ти. З таким багажем він переїхав у скромний грецький клуб Кавала. Це був вже зовсім не той Рінкон, який кілька років тому феєрив у Лізі чемпіонів. Зайву масу нагуляв, натомість втратив легкість і впевненість у собі. Береги Еллади покинув у 2011-му – Кавала заборгувала йому зарплату за кілька місяців. Додому приїхав, підібгавши хвоста. Навіть рівень заштатного клубу Каноас вже не зміг потягнути. Звідти Рінкона виперли через недотримання спортивного режиму.

"Я два роки перебував у депресії. У мене був алкоголізм, я завдавав болю усій своїй сім'ї, – кається Діого. – Але потім я звернувся до спеціальної установи і одужав. Я розтринькав дуже багато грошей. Вклав у бізнес, в який не зміг увійти. Це були гроші на вітер, я їх, по суті, викинув. Я не звик до великих грошей, а потім вони раптово звалилися на мене, наче з неба. Складно з цим впоратися. У футболі тебе постійно оточують фальшиві друзі, які хочуть лише твоїх грошей. Багато хто підбирається до тебе ближче, щоб нашкодити. Потрібно бути обережним – у певний момент я переконався в цьому".

А тут ще й трагічні новини із Києва, які будь-кого могли вибити з колії. У серпні-вересні 2014-го, за якихось півтора місяця, у засвіти відійшли Валентин Белькевич та Андрій Гусін. То були особливі люди для Рінкона.

"Так склалося, що ці двоє найбільше вплинули на мене і допомогли адаптуватися в Динамо і в Україні. Пам'ятаю, коли я тільки прийшов у клуб, Белькевич сів поруч зі мною і сказав: "Я тобі допоможу і підкажу все, що тобі буде потрібно". Коли я дізнався про цю трагічну новину, мені стало так гірко…".

Повторив би Діого сумну долю свого легендарного співвітчизника Гаррінчі, мабуть, але сталося диво! "Я зустрів Ісуса, і це змінило моє життя. Зараз я служу Ісусу", – усміхається настільки широко, як колись. Він став місіонером біблійської церкви – протестантська течія, євангельські християни-баптисти. У 2017-му Рінкон навіть навідався з цією місією до Ірпеня.

"Які були відчуття, коли через 8 років ступив на українську землю? Я заплакав, правда. А перше, що я помітив – як змінився аеропорт! Я молився Богу, щоб він дав мені можливість відвідати Україну. І ось, ця поїздка…"

Попри духовний промисел, про футбол Діого не забував. У 2018-му були чутки, що він спільно з Рошею Батістою очолить ФК Львів, який взяв курс на тотальну легіонеризацію складу. Зберіг Рінкон теплі стосунки і з Ігорем Суркісом. Навіть публічно пропонував свої скаутські послуги президенту Динамо: "Я б міг шукати для вас бразильські таланти. А перш ніж привезти їх, передавав би власний досвід, розповідав про історію клубу та життя в Україні". Ігор Михайлович відповідав взаємністю: "Рінкон був одним із небагатьох бразильців, яких можна назвати справжніми українцями".

Ймовірній співпраці нашкодила повномасштабна війна. На початку березня 2022-го Діого вдягнув українську вишиванку і записав для нашої країни спеціальне відеозвернення: "Слава Богу! Слава Україні! Слава українським героям! Молимося за мир".

У грудні 2023-го Рінкон відзначив 20-ліття шлюбу із коханою дружиною Джанайною, яка народила йому двох дітей. А нещодавно подружжя відсвяткувало другий День народження донечки Естер. "Коли ми вже були щасливі своєю сім’єю, а син досягав повноліття, Бог здивував нас вишенькою на торті", – усміхається наш герой.

До речі, Рінкона-молодшого звати Вітор Аугусто і він також займається футболом. Батько ніжно називає його Вітола і мріє, що одного разу син таки приміряє футболку київського Динамо.

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