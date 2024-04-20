Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про стиль виконання пенальті Бернарду Сілви у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

"Усе гаразд, він не забив пенальті... Бернарду не хотів цього, але таке трапляється.

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Зрештою, перебувати там, бути відповідальним за все, коли це станеться... Ніколи не буду засуджувати. Я маю велику повагу", – цитує Гвардіолу Фабріціо Романо.

Нагадаємо, доля путівки у півфінал ЛЧ вирішувалася в серії пенальті, які виграв Реал. Андрій Лунін відбив два удари гравців Ман Сіті. Надзвичайно легко вдалося переграти Бернарду. Португалець пробив по центру, але українець був готовим – не стрибав у кути й легко забрав м'яч до рук.

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