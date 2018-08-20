Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Динамо та Аякс грали за вихід у Лігу чемпіонів 8 років тому: Гармаш і Де Йонг досі у складі

Уже у вівторок, 21 серпня, стартує останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 – не лише київське Динамо боротиметься за повернення в груповий етап турніру, а й деякі українські легіонери в інших клубах.

Ліга чемпіонів, плей-офф: вівторок, 21 серпня

Серед вівторкових матчів найбільше зацікавлення в українських фанатів викликає дуель Бенфіка – ПАОК, яку о 21:45 за київським часом покаже канал "Футбол 1". Португальці стабільно виступають на груповому етапі Ліги чемпіонів, і востаннє грали там у попередньому сезоні. Спробують завадити команді екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри відразу 2 гравці збірної України. Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді та екс-півзахисник Дніпра Євген Шахов можуть вивести ПАОК в історичну першу ЛЧ, адже, як відомо, кваліфікація не рахується.

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БАТЕ прийматиме цього ж дня ПСВ. Білоруси, які 12 разів поспіль вигравали свій чемпіонат, не грали в Лізі чемпіонів уже 3 роки. Нагадаємо, команду з Борисова тренує Олег Дулуб, який перед тим працював у Карпатах і Чорноморці. А ось для нідерландців це буде 16-й виступ загалом і 3-й за останні 4 сезони.

Црвена Звезда ще жодного разу не грала в ЛЧ. У вівторок серби прийматимуть маститий Ред Булл Зальцбург. Австрійські чемпіони (5 років поспіль, 12 загалом) грали в найпрестижнішому єврокубковому турнірі ще 24 роки тому. До слова, цей матч також о 21:45 покаже "Футбол 2".

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Наші плани на завтрашній день pic.twitter.com/b6yKeh1AbO — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 20 серпня 2018 р.

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Найцікавіший матч дня, звісно ж, Аякс – Динамо. Гру на Йохан Кройф Арені о 21:45 транслюватиме "Футбол 2". Аякс вигравав Кубок/Лігу чемпіонів аж 4 рази, але у груповий раунд проходив ще в сезоні 2014/15, коли посів 3-є місце у групі з Барселоною і ПСЖ. Динамо ж грало в ЛЧ зовсім недавно – у 2016-му, але тоді не вийшло навіть у Лігу Європи, фінішувавши четвертим.

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Минулорічні кривдники київського Динамо Янг Бойз знову зіграють проти клубу з цією назвою. Загребські динамівці виступали в Лізі чемпіонів 2 роки тому, а ось швейцарці спробують оформити історичну прем'єру. Матч покаже канал "Футбол 1" о 21:45.

АЕК Дмитра Чигринського поїде в гості до угорського Віді. Колишній Відеотон також може завоювати дебютну путівку в Лігу чемпіонів. Ще одна грецька команда з українським акцентом грала у групі в сезоні 2006/07.