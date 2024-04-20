Цього літа в УЄФА завершується угода з російським Матч ТВ щодо трансляції єврокубків. Замість того, щоб нарешті розірвати співпрацю з країною, яка щодня вбиває українців, союз вдався до маніпуляцій, щоб продовжити контракти.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що з наступного сезону росіяни продовжать дивитися матчі Ліги чемпіонів, але транслятором стане Окко Sport. Продати права напряму не можна було через санкції, тому використали "прокладку", зареєстровану в Казахстані.

УЄФА без жодних тендерів віддав права на трансляції компанії Quest Media, яка делегує повноваження Окко. Її пов'язують з колишніми топ-менеджерами російської прем'єр-ліги (РПЛ) та однією з букмекерських контор. Усі ці махінації УЄФА здійснив, щоб отримати від росіян 25 мільйонів євро (в таку суму оцінюють контракт на трансляції).