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Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

18:15 77 Читать на русском
Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом
Віктор Циганков / Динамо Киев от Шурика

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков прийшов на прес-конференцію перед матчем з Аяксом з новим іміджем – достатньо короткою зачіскою.

"Ми віримо в те, що зможемо досягти потрібного результату. Сподіваюся, що завтра прийде дуже багато вболівальників, адже команда готова. Так, у нас зараз достатньо щільний графік, але на таку гру ми обов'язково знайдемо сили і помремо, мабуть, щоб досягти позитивного результату.

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Ми вже забули про матч з Чорноморцем. Ліга чемпіонів – це інший турнір, і всі думки зараз про нього.

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Зміна зачіски? Давайте зосередимося на завтрашній грі.

Треба забивати більше, ніж один гол? Так, ми це прекрасно розуміємо. В принципі, у нас більше ніж один момент за всю гру, тому нам потрібно підвищити свою результативність. І ті моменти, які в нас є, потрібно просто вирішувати", – зазначив Циганков.

Джерело: Футбол 24
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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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