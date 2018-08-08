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Ліга чемпіонів, кваліфікація: потенційні суперники Динамо – Аякс та Стандард розписали феєричну нічию

7 серпня 22:55 475 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: потенційні суперники Динамо – Аякс та Стандард розписали феєричну нічию
Ліга чемпіонів, кваліфікація: потенційні суперники Динамо – Аякс та Стандард розписали феєричну нічию

Аякс не зумів втримати важливу перемогу у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зазначимо, що переможець цієї пари зіграє з сильнішим у парі Динамо – Славія.

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Стандард приймав Аякс.

Динамо втратило перемогу над Славією у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

На 19-й хвилині Хунтелар відкрив рахунок у поєдинку. Згодом Душан Тадіч подвоїв перевагу амстердамської команди.

У другому таймі Стандард відіграв один м'яч, а на 90+4 хвилині завдяки пенальті вирвав нічию.

Зазначимо, що Динамо також втратило перемогу в гостьовому поєдинку зі Славією через пенальті на останніх секундах матчу. Переможці цих пар зіграють в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Стандард – Аякс – 2:2

Голи: Карсела-Гонсалес, 67, Емонд, 90+4 (пен.) – Хунтелар, 19, Тадіч, 34

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Стандард - Аякс: Вівторок 07 серпня 2018

Стандард
Матч завершено
2 : 2
Аякс
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