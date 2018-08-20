Дебюти Роналду і Шевченка, феєричне лондонське дербі та зовсім різні Манчестери. Топ-10 підсумків європейського вікенду

"Футбол 24" резюмує головні події в європейському футболі цього вікенду.

1. Кріштіану Роналду дебютував у Серії А. Ювентус у компенсований час вирвав важку перемогу на стадіоні К'єво, який через португальську зірку був забитий під зав'язку. Сам Кріштіану результативними діями не відзначився, натомість серйозно травмував голкіпера веронців Соррентіно. Роналду перепросив, а Ювентус розпочав подорож за черговим Скудетто.

2. Дике лондонське дербі на помилках. Челсі та Арсенал видали захопливий матч, від якого важко було відірватися. Причина в нових головних тренерах – і Мауріціо Саррі, і Унаї Емері грають у відкритий футбол з високим пресингом. Команди в них ще сирі, а такий стиль вимагає ідеальної злагодженості. Як наслідок – купа грубих помилок і, відповідно, гольових моментів. На двох суперники завдали 39 ударів і забили 5 голів. Якби приціл у "канонірів" був краще відрегульований – вони б не програли.

3. Барселона – це Мессі. Поки найдорожчий в історії клубу запас грів лавку, Ліонель тягнув "блаугранас" до трьох очок у матчі з Алавесом. Аргентинський геній відзначився в 15 поспіль чемпіонатах Іспанії – у цьому тисячолітті нікому таке не вдавалося. Мессі забив 6000-й гол в історії клубу і дав привід вболівальникам Барселони сподіватися на два трофеї за підсумками сезону.

4. Неоднозначний теледебют Андрія Шевченка під розкішний футбол. Головний тренер збірної України відпрацював перший матч в ролі експерта на телебаченні. Наполі в динамічному протистоянні з ефектними голами Іммобіле та Інсіньє переграв Лаціо. Шевченко аналізував центральну зустріч першого туру Серії А в італійському ефірі. Відгуки – здебільшого негативні, глядачі мають претензії до якості його роботи.

Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви

5. Поразка Брайтону – вершина айсберга проблем Манчестер Юнайтед. У "червоних дияволів" давно не все в порядку з атмосферою. Ідеї Жозе Моурінью також працюють дедалі гірше. Португалець посварився з керівництвом через слабку трансферну кампанію. І в дечому він має рацію – провальна гра проти Брайтона довела, що МЮ бракує якісних захисників. Погано виглядав капітан Поль Погба, який не приховує наявність проблем в клубі. Моурінью називати винних в поразці відмовився.

6. Тріумфальне повернення Андре Сілви на Піренеї. Після невдалого року в Мілані 22-річний форвард знову засяяв на рідному Іберійському півострові. Сілва прекрасно провів прем'єрний матч за Севілью проти Райо Вальєкано, забивши в ньому більше голів, ніж за весь минулий сезон Серії А. Португалець став першим автором хет-трику в дебютній грі Ла Ліги у 21-му столітті.

7. Молодь ПСЖ отримує шанси, а герой все одно Мбаппе. Новий наставник парижан Томас Тухель почав масово довіряти вихованцям клубної академії. Поки лідери Кавані, Верратті та Алвес відновлюються після травм, в основі на кожен матч виходять по декілька молодих талантів. Проти Генгама з перших хвилин з'явилися Дагба, Нкунку, Бернед і Веа-молодший. Щоправда, героєм знову став Кіліан Мбаппе, який на останніх хвилинах дублем вирвав для ПСЖ перемогу і став першим гравцем до 20 років, який забив 30 голів в Лізі 1.

8. Реал вчиться жити без Роналду і Зідана. "Вершкові" стартували в чемпіонаті зі спокійної перемоги над Хетафе. Занадто спокійної, адже після продажу Кріштіану трибуни Сантьяго Бернабеу відвідала рекордно мала кількість глядачів за останні 9 років. Як би там не було, а новий Реал серйозно втратив у медійній вазі, а на полі ще нічого не показав, програвши Суперкубок УЄФА Атлетіко.

9. Без де Брюйне, але з новою схемою та великим Агуеро. Манчестер Сіті розтер Хаддерсфілд у попіл, зігравши з трьома захисниками позаду і двома форвардами на вістрі. Великий матч провів автор хет-трику Серхіо Агуеро – він вийшов на 2 місце серед легіонерів за кількістю забитих м'ячів в АПЛ. Один з асистів оформив голкіпер Едерсон – перша гольова передача воротаря Ман Сіті в Прем'єр-лізі. Ну і ще один важливий момент: Давід Сілва вийшов на поле замість травмованого де Брюйне, забив гол і показав Етіхаду свого сина Матео, за життя якого півроку боролися лікарі.

10. Фантастика Кубка Німеччини. Покаль традиційно з перших раундів дарує сенсації та створює проблеми грандам. Байєр основою лише завдяки пенальті переграв представника Оберліги (5 дивізіон) Пфорцгайм, Баварія найсильнішим складом на останніх хвилинах дотиснула лідера Регіональліги (4 дивізіон) Дрохтерзен/Ассель, а чинний володар Кубка Айнтрахт склав свої повноваження проти Ульма з тієї ж Регіональліги. За Бундеслігу відомстила гладбахська Борусія, яка відвантажила Гаштедту 11 м'ячів.

Наші за кордоном: Сюрприз від Яковенка, плювок Селезньова, черговий гол Петряка