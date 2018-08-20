294 мільйони євро в запасі – лава запасних Барселони у матчі з Алавесом була найдорожчою в історії клубу

Барселона в першому турі Прімери на власному полі розгромила Алавес. Цей поєдинок увійшов в історію каталонського клубу цікавим фактом.

Наставник Барселони Ернесто Вальверде на Алавес сформував стартовий склад своєї команди виключно з футболістів, які в минулому сезоні також захищали кольори клубу. Всі новачки залишилися в запасі, а компанію їм склав Феліпе Коутінью.

Як наслідок, виникла унікальна ситуація – проти Алавеса лава запасних була найдорожчою в історії Барселони. Загалом з перших хвилин "банку" каталонців гріли 294 мільйони євро: Феліпе Коутінью (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31), Яспер Сіллессен (13) і Артуро Відаль (19). Саме в стільки обійшовся Барселоні кожен з цих футболістів.

Що цікаво, до рекорду долучилися лише 6 футболістів, адже сьомий запасний Рафінья не коштував клубу ні цента – власний вихованець.

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З таким резервом Ернесто Вальверде має багато варіантів для побудови складу – команда наповнена класними футболістами. Це показник якісної роботи керівництва каталонців на трансферному ринку. Барселона не просто накупила коштовних гравців, а й розпродала тих, на кого не розраховував головний тренер: Люка Дінь, Єррі Міна, Алейш Відаль, Андре Гомеш.

Вагомий мінус у цій ситуації – мало місця залишилося для власних вихованців. Активна трансферна робота клубу зменшує шанси юнаків з академії пробитися в першу команду. Відповідна тенденція продовжується вже певний час.

У 2012-му вся стартова одинадцятка Барселони складалася виключно з випускників Ла Масії, а нещодавно трапився безпрецедентний випадок – "блаугранас" вперше за 16 років вишли на матч проти Сельти без власних вихованців.

Втрата зв'язку між головною командою і Ла Масією, а також еволюція Ернесто Вальверде від 4-3-3 до 4-4-2 жваво обговорюються в Каталонії в негативному ключі. На думку багатьох, Барселона втрачає свою ідентичність.

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