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Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви

12:47 1948 Читать на русском
Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви
Ділетта Леота

Журналістка Sky Sports Ділетта Леотта впродовж останніх років є секс-символом місцевого кальчо.

Ділетта Леотта народилася на гарячому острові Сицилія 16 серпня 1991 року.

Телеглядачі вважають її однією з найпривабливіших ведучих Італії, а в інтернеті досі обговорюють витік її інтимних фотографій, після того, як у 2016 році хакери зламали її WhatsUp. З дитинства у Ділетти особлива любов до футболу, собак та морських прогулянок.

Чарівна італійка прикрасить будь-який матч Серії А. Футбол 24 пропонує вашій увазі найкращі світлини сексапільної блондинки, яка завоювала серця вболівальників не тільки в Італії, а у всьому світі.

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Шева працює експертом на матчах Серії А

Публикация от Футбол 24 (@football24ua)

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Una squadra stellare!!! ️️️ @paolomaldini @luis__figo @andriyshevchenko @dazn_it

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

"La radio è il teatro della mente"

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Diletto ?

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Nuovi colleghi #set #work #comingsoon

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

1 luglio, 1 bagno

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Walking distance #mfw

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Che lo spettacolo abbia inizio! #lacasadellaserieb #finaleplayoff ️️️

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

#convivio2018

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

È sempre bello tornare qui ma ieri è stata davvero una giornata magica!

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Теги
Італія Статті Серія А Дівчина дня Андрій Шевченко Андрій Шевченко Фанатки
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