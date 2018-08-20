Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви

Журналістка Sky Sports Ділетта Леотта впродовж останніх років є секс-символом місцевого кальчо.

Ділетта Леотта народилася на гарячому острові Сицилія 16 серпня 1991 року.

Телеглядачі вважають її однією з найпривабливіших ведучих Італії, а в інтернеті досі обговорюють витік її інтимних фотографій, після того, як у 2016 році хакери зламали її WhatsUp. З дитинства у Ділетти особлива любов до футболу, собак та морських прогулянок.

Чарівна італійка прикрасить будь-який матч Серії А. Футбол 24 пропонує вашій увазі найкращі світлини сексапільної блондинки, яка завоювала серця вболівальників не тільки в Італії, а у всьому світі.

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Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 15 Авг 2018 в 4:54 PDT

Diletto ? Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 14 Июл 2018 в 12:42 PDT

1 luglio, 1 bagno Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 1 Июл 2018 в 12:35 PDT

Walking distance #mfw Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 18 Июн 2018 в 1:23 PDT