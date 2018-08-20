Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви

Журналістка Sky Sports Ділетта Леотта впродовж останніх років є секс-символом місцевого кальчо.
Ділетта Леотта народилася на гарячому острові Сицилія 16 серпня 1991 року.
Телеглядачі вважають її однією з найпривабливіших ведучих Італії, а в інтернеті досі обговорюють витік її інтимних фотографій, після того, як у 2016 році хакери зламали її WhatsUp. З дитинства у Ділетти особлива любов до футболу, собак та морських прогулянок.
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