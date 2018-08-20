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Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – відео голів та огляд матчу

19 серпня 22:02 924 Читать на русском
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Брайтон вдома несподівано переміг Манчестер Юнайтед, в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Брайтон у рідних стінах переграв підопічних Жозе Моурінью, забивши тричі вже у першому таймі. Спочатку Мюррей випередив захисника і замкнув простріл Марча, а згодом "чайки" подвоїли свою перевагу. Відзначився Даффі після передачі Нокара.

Брайтон вдома сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед

Манчестеру вдалось відігратись на 34-й хвилині після точного удару головою Ромелу Лукаку, проте під завісу першого тайму підопічні Г'ютона забили втретє. Паскаль Грос змусив Байлі порушити правила у штрафному майданчику МЮ та впевнено реалізував пенальті.

В другому таймі "червоні дияволи" спромоглись скоротити відставання, але вже було пізно. На 90+5 хвилині матчу одинадцятиметровий успішно виконав Поль Погба.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голи: Мюррей, 25, Даффі 27, Гросс (пен) 44 – Лукаку, 34, Погба (пен) 90+5

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія2 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Манчестер Юнайтед: Неділя 19 серпня 2018

Брайтон
Матч завершено
3 : 2
Манчестер Юнайтед
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21:00
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