Жертва дебюту Роналду – 39-річний вихованець Ювентуса у жахливому стані після зустрічі з КР7, а той знову показав клас

Голкіпер К'єво Стефано Соррентіно зіткнувся з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду в дебютному матчі португальця в Серії А. Це був наймоторошніший момент європейського вікенду.

Дебют Роналду в Італії навряд чи можна вважати вдалим. Так, КР7 був дуже активним, провів на полі всі 90 хвилин, за цей час встиг 8 разів пробити по воротах (4 прицільні удари), віддати 30 пасів з точністю 90%, виграти 3 повітряні м'ячі, завадити забити партнеру (у всьому розібрався VAR) та отримати 5-й найкращий бал серед гравців обох команд. Для гравця, який звик бути першим, результат так собі.

Утім, хоч Кріш не забив і навіть не асистував, зате зробив інший, можливо, вирішальний внесок у перемогу Юве. Він нокаутував і вибив з гри 39-річного воротаря веронців Соррентіно, який колись починав кар'єру саме в туринському клубі. За хвилину після цього команда Аллегрі забила вирішальний гол, вирвавши несподівано важку перемогу на Бентегоді. Цікаво, що страж воріт К'єво до травми видав 8 блискучих сейвів, зокрема, і після кількох кручених ударів Роналду.

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Після гри Соррентіно показав свій відверто кепський стан. У нього зламаний ніс, забій лівого плеча та пошкоджений шийний відділ хребта. Виглядає дійсно не дуже добре, але Стефано не засмучується – могло бути і гірше. Воротар К'єво відзначив, що він отримав повідомлення "від легендарного Кріштіану Роналду з побажаннями якнайшвидшого одужання". Головна зірка чемпіонату Італії підтримав бойовий дух своєї "жертви".

Топ-клас від екс-гравця Реала цим не обмежився. Як Роналду відреагував на свій не зовсім результативний дебют у Серії А? Він не став шукати причину деінде, а просто вирушив працювати у вихідний. Головний тренер Ювентуса надав своїм гравцям день відпочинку, але 33-річний бомбардир вирішив попотіти у спортзалі.

Соррентіно ж вже залишив лікарню, пожартувавши на її порозі: "Перед матчем я сказав собі, що за будь-яку ціну зупиню Роналду. Дослівно так і сталось. Ми були близькі до успіху, але Кріштіану врешті-решт мене спіймав". Якщо всі голкіпери Серії А будуть налаштовуватись на Роналду з таким настроєм, то в Юве і його 100-мільйонної зірки будуть серйозні проблеми.