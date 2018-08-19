Мессі продемонстрував клас вже у першому матчі Прімери 2018/19 – чому Барселона може сподіватись на "Золотий дубль"

Ліонель Мессі продемонстрував справжню феєрію в матчі 1 туру чемпіонату Іспанії 2018/19 Барселона – Алавес, додавши вболівальникам кілька причин для оптимізму.

Ліонель Мессі оформив дубль у першому ж матчі чемпіонату Іспанії 2018/19. Аргентинець двічі вразив ворота Алавеса, а матч завершився впевненою перемогою Барселони з рахунком 3:0.

Барселона – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Мессі міг забити ще більше, проте двічі гостей рятував каркас воріт – спочатку поперечка, потім стійка. Попри не надто велику прихильність Фортуни лідер Барси все ж зумів стати героєм матчу. Цікаво, що Мессі став першим гравцем Прімери в XXI столітті, який забив у 15-му сезоні поспіль.

Окрім історичного 6000-голу каталонців в Прімері Мессі дав прихильникам каталонців ще один привід для оптимізму. Справа в тому, що коли Лео забиває перший гол Барселони в Прімері, то команда завершує сезон тріумфом – перемогою в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

Таке траплялось вже тричі – в сезоні 2008/09, 2010/11 та 2014/15. Тоді Мессі відкривав лік забитим голам каталонців у чемпіонаті Іспанії, а Барселона за підсумками сезону вигравала мінімум 2 трофеї, зазначає Mister Chip.

ATENCIÓN



Siempre que Messi marca el primer gol del Barça en #LaLiga (2008-09, 2010-11 y 2014-15) termina el curso con doblete Liga + Copa de Europa o con triplete. pic.twitter.com/p4r6Ri17TQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 18 серпня 2018 р.

Крім того, цікавий ще один факт. Перший гол Мессі став для Барселони 6000-м в Ла Лізі, з них на рахунку аргентинця 384 – це більше 6% всіх м'ячів команди. До слова, 9 років тому Мессі забив і 5000-й гол Барселони – жертвою став Расінг.

Мессі вже в першому матчі чемпіонату дав зрозуміти, що відхід Роналду з Прімери жодним чином не вплинув на рівень його мотивації. Цікаво, чи при відсутності Кріштіану хтось зуміє кинути виклик Ліонелю у гонці бомбардирів Прімери, враховуючи просто неймовірну форму Мессі вже на старті сезону.

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