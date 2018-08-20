Реал у першому домашньому матчі без Роналду зібрав найменше глядачів на трибунах за останні 9 років

Мадридський клуб вже відчуває наслідки продажу Кріштіану Роналду – зафіксовано рекордно низьку відвідуваність Сантьяго Бернабеу за 9 років.

У липні Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус за 117 мільйонів євро. Туринський клуб відразу відчув солідний приплив підписників у соцмережах (майже 3 мільйони за декілька днів) і збільшив свою армію прихильників.

Інтерес зріс і в цілому до італійського футболу. На дебют Кріштіану в Серії А 40-тисячна арена К'єво була забита під зав'язку.

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Зворотній ефект спостерігається в Мадриді. На першому домашньому матчі сезону проти Хетафе (2:0) Реал зібрав лише 48 466 глядачів. Це найнижчий показник відвідуваності 80-тисячного Сантьяго Бернабеу за останні 9 років.

Востаннє домашню гру королівського клубу відвідувала менша кількість вболівальників в заключному матчі Прімери-2008/2009 на Сантьяго Бернабеу проти Мальорки.

Дуже цікаво, що це був останній поєдинок Реала перед власними вболівальниками до придбання Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед. Поки португальська зірка була в складі – відвідуваність нижче не падала.

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Причина також у тому, що президент Реала Флорентіно Перес змінив стратегію розвитку і протягом цього міжсезоння не купував зірок світового масштабу, окрім Тібо Куртуа, який поки що навіть не грає за "вершкових".

Також пішов головний тренер – екс-зірка клубу Зінедін Зідан, який гарантував успішні виступи. Його місце зайняв менш медійний фахівець – Хулен Лопетегі, перед яким стоїть завдання провести перебудову.