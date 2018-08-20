Наші за кордоном: Сюрприз від Яковенка, плювок Селезньова, черговий гол Петряка

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у провідних чемпіонатах Європи.

Минулий вікенд вийшов багатим на події для наших земляків, однак українські легіонери по-різному запам’яталися своїми діями. Вистачало, як позитиву, так і вчинків зі знаком "мінус". Голи Тащі, Петряка та Яковенка, ексцентричний вибрик Селезньова, дебюти Чередниченка, Кулинича і Біленького, а також яскраві сейви Каніболоцького, Кичака та Надя – про все це у традиційній рубриці "Футбол 24".

Англія

Андрій Ярмоленко знову розпочав поєдинок із заміни. Тренерський штаб Вест Хема кинув українця в боротьбу відразу після нокдауну від Борнмута – команда Ярмоленка вела в рахунку, однак за 6 хвилин пропустила двічі і опинилася у ролі тієї, що наздоганяє. Андрій вступив у гру на 67-ій хвилині, проте за відведений час встиг заробити лише дебютну жовту картку в АПЛ на 90+3 хвилині.

Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, а Олександра Зінченка вже традиційно не було в заявці.

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Андрій Ярмоленко (ВестХем) – 2 матчі, 1 ж.к., 46 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Іспанія

Андрій Лунін у першому турі Прімери опинився поза заявкою Реала на матч з Хетафе.

У матчі Луго та Малаги (1:2) зустрілися два екс-гравці Карпат. Василь Кравець відіграв 90 хвилин, а Густаво Бланко-Лещук дебютував за свою нову команду на 60-й хвилині. До 86-ї хвилини господарі вигравали, однак "анчоуси" двічі забили на 86-ій та 89-ій хвилинах. Наші хлопці безпосередньої участі в голах не брали.

Днем раніше весь матч за Альбасете провів Роман Зозуля. Його команда вдома розійшлася миром з Депортіво (1:1).

Іван Зотько матч свого Ельче з Гранадою (0:0) дивився з лави запасних.

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Андрій Лунін (Реал)

Василь Кравець (Луго) – 1 матч, 90 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 1 матч, 90 хвилин

Іван Зотько (Ельче)

Німеччина

Бундесліга стартує наступного тижня, та Дуйсбург Бориса Тащі вже розпочав боротьбу у другому дивізіоні. Цього вікенду "зебри" провели свій поєдинок в Кубку Німеччини. І варто сказати, що успішно. Єдиний гол на 24-ій хвилині зустрічі з Дассендорфом, який виступає в Оберлізі, забив наш земляк.

Тащі провів на полі 87 хвилин, забив гол і отримав нагороду найкращому гравцю матчу.

Франція

Після автоголу в минулому турі Пилип Будківський просидів весь матч в заміні, а його Сошо переміг Брест з рахунком 2:0.

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Пилип Будківський (Сошо) – 2 матчі, 107 хвилин

Бельгія

У п’ятницю тур відкривав лідер чемпіонату Андрелехт, а у стартовому складі бельгійського гранда знову з’явився Євген Макаренко. Українець за 90 хвилин гри отримав жовту картку і допоміг своїй команді обіграти Мускрон з рахунком 2:0.

Два українці вийшли у старті Гента на матч з Ейпеном. Ігор Пластун та Роман Яремчук провели по 90 хвилин і допомогли своїй команді вирвати дуже важку перемогу з рахунком 3:2. Примітно, що команди забивали на початку і вкінці матчу: на 9-й хвилині Гент вже перемагав 2:1. За 5 хвилин до завершення зустрічі господарі рахунок зрівняли, однак останнє слово було за Гентом. VAR і пенальті допомогли команді Пластуна та Яремчука забити втретє. На 4-ій компенсованій хвилині Роман отримав жовту картку. Іншими результативними діями українці не відзначалися.

Роман Безус відіграв у складі Сент-Трюйдена весь поєдинок, а його команда зіграла внічию з Васланд-Беверен (2:2).

Руслан Маліновський допоміг Генку здолати Шарлеруа. Команда українця перемогла з рахунком 3:1, а Руслан був замінений уже в компенсований час при рахунку 2:1. Цього разу вихованець Шахтаря не забивав.

Вкотре потрапив на лаву запасних Кортрейка Андрій Бацула, проте у футболці нової команди так і не дебютував.

Також у заміні свій матч провів гравець Антверпена Єгор Назарина.

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Ігор Пластун (Гент) – 4 матчі, 360 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 4 матчі, 2 ж.к., 360 хвилин

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 4 матчі, 1 ж.к., 339 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 4 матчі, 2 голи, 1 ж.к., 336 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 4 матчі, 3 голи, 306 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 3 матчі, 163 хвилини

Валерій Лучкевич (Стандард)

Андрій Бацула (Кортрейк)

Туреччина

Сівасспор із Сергієм Рибалкою в п’ятницю протистояв Трабзонспору. Українець провів на полі 88 хвилин, а його команда поступилася з рахунком 1:3. Екс-гравець Динамо запам’ятався потужним дальнім ударом, з яким впорався воротар господарів.

Минулого тижня ми спостерігали за тим, як нестриманість Антона Шиндера коштувала йому занадто багато, тепер настав час Євгена Селезньова, який на минулих вихідних відзначився забитим голом.

Тепер же нападник Акхісар Беледієспора у матчі проти Різеспора (при рахунку 0:1) не стримався і плюнув у словенського захисника Матіца Фінка. Сталося це в компенсований час до першого тайму.

Головний арбітр вирішив використати VAR і прийняв рішення вилучити Селезньова. У меншості команда українця проявила характер і після перерви врятувалася від поразки – 1:1. Наставник Акхісар Беледієспора Сафет Сушич на післяматчевій прес-конференції запевнив, що Євген буде покараний, а також відзначив користь VAR для турецького футболу.

Епізод за участю Євгена – на 01:15

Якщо у минулому турі Артем Кравець хоча б потрапив у заявку свого Кайсеріспора, то цього разу український нападник спостерігав за грою по телевізору. Що стосується його одноклубника Олександра Кучера, то все йде до того, що екс-захисник Шахтаря попрощається з Кайсеріспором.

Вдруге на лаві запасних Коньяспора опинився Євген Опанасенко. Чекаємо на дебют українця в наступних матчах.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 2 матчі, 178 хвилин

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 2 матчі, 1 гол, 1 ч.к., 135 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор)

Олександр Кучер (Кайсеріспор)

Артем Кравець (Кайсеріспор)

Чехія

Наш Тарас Качараба матч Слована і Богеміанса (1:1) провів на лаві запасних. Примітно, що попередні чотири тури львів’янин відіграв від дзвінка до дзвінка.

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Тарас Качараба (Слован) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Скандинавія

Чудові новини із Данії. Там місцевий Есб’єрг на виїзді протистояв одному з лідерів ліги Брондбю. Наш Юрій Яковенко розпочав матч у заміні, проте на 77-ій хвилині тренер кинув його у бій. І, варто сказати, що успішно.

Наймолодший з легендарної династії Яковенків на 86-ій хвилині продемонстрував чудове гольове чуття, зіграв на випередження і приніс перемогу своїй команді – 1:0!

Свій другий "сухий" матч у Фінляндії провів наш Ігор Левченко. Його Марієхамн зіграв внічию з Хонкою (0:0).

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт відсидів матч свого Вайле на лаві запасних. Його команда поступилася Нордшеланду з рахунком 0:2.

Артема Довбика знову не було у заявці Мідтьюланда.

Команда Дениса Олійника свій матч зіграє в понеділок.

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Ігор Левченко (Марієхамн) – 5 матчів, 6 пропущених голів, 450 хвилин

Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 4 матчі, 1 гол, 51 хвилина

Денис Олійник (СІК) – 3 матчі, 2 голи, 203 хвилини

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 2 матчі,2 ж.к., 150 хвилин

Сербія

На Балканах відбулася зустріч команд, у яких виступають українці. Сергій Кулинич та Тарас Бондаренко розпочали поєдинок Спартак - Раднічкі на заміні. На 54-ій хвилині при рахунку 0:3 дебютував у сербській Суперлізі Сергій Кулинич. Після його виходу команди обмінялися голами, а двобій завершився перемогою команди Тараса Бондаренка (4:1). Зрештою, другий українець на полі так і не з’явився.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 2 матчі, 180 хвилин

Сергій Кулинич (Спартак) – 1 матч, 36 хвилин

Македонія

Євген Новак вийшов у старті Вардара і допоміг перемогти на виїзді Ренову (1:0). Українець провів на полі весь матч.

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Євген Новак (Вардар) – 2 матчі, 180 хвилин

Хорватія

Осієк Дмитра Льопи гостював у Загребі. Столичне Динамо мінімально вело у рахунку, коли на 62-ій хвилині вперше у сезоні на поле вийшов українець. Незадовго після цього Динамо забило вдруге. Проте останнє слово було за Осієком. На 90-ій хвилині Льопа подав штрафний і м’яч опинився у сітці. На жаль, гол записали не на українця – на офіційному сайті Prva Liga у протоколі вказано автогол загребського футболіста Бруно Петковіча.

На третій компенсованій хвилині Дмитро отримав попередження.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 1 матч, 1 ж.к., 28 хвилин

Словаччина

Свій дебютний матч у четвертій за ліком словацькій команді провів Ілля Чередниченко. Екс-футболіст Металіста з написом ILLIA на футболці вийшов у старті Нітри на поєдинок зі Спартаком з Трнави. Українець відбігав на полі 53 хвилини, а глядачі голів так і не побачили.

Усі 90 хвилин за Слован провів Артем Сухоцький. Українець допоміг своїй команді на виїзді розгромити Ружомберок – 4:1.

Ілля Терещенко спостерігав з лавки запасних за тим, як його Подбрезова громила Злате Моравце – 3:0.

У неділю ввечері у своїй новій команді дебютував вихованець Олімпіка Станіслав Біленький. Нападник лише кілька днів тому переїхав у ДАК 1904 і відразу ж дебютував.

Біленький вийшов на заміну на 85-ій хвилині шаленого матчу, у якому його команда на виїзді поступалася Тренчину з рахунком 2:3. Ва-банк від тренерів виправдав себе. На 87-ій хвилині ДАК зумів зрівняти рахунок (хоч і без участі українця) – 3:3!

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Артем Сухоцький (Слован) – 4 матчі, 360 хвилин

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 1 матч, 60 хвилин

Ілля Чередниченко (Нітра) – 1 матч, 53 хвилини

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 1 матч, 5 хвилин

Данило Бескорований (Земплін)

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Вже на 2-ій хвилині матчу свій третій гол в сезоні забив Іван Петряк. Його Ференцварош приймав Пакш, проте перемогти не зумів – 1:1. Українець провів на полі 70 хвилин.

В центральному матчі туру елітного угорського дивізіону зустрілися Дебрецен і МТК (3:3), а у воротах місце зайняли два українські воротарі: Олександр Надь та Артем Кичак відповідно. Матч видався феноменальним і багатим на події. Обидва голкіпери мали надзвичайно багато роботи. Особливо яскраво у воротах грав Артем Кичак, який зробив кілька неймовірних сейвів. І все ж вже в компенсований час вихованець Динамо пропустив м’яч під рукою після удару головою майже впритул. Що стосується Надя, то він зіграв не найкращим чином в епізоді, коли МТК забивав свій другий гол. Євген Селін, як і Кичак, отримав жовту картку і відіграв 90 хвилин.

Весь поєдинок за Кішварду провів Богдан Мельник. В компенсований час на заміну вийшов Роман Карасюк. Ще два українці у складі Кішварди залишилися на лаві запасних: Павло Лук'янчук та Віктор Гей. Їхня команда зіграла внічию з Академією Пушкаша (1:1).

По 90 хвилин за Дьошдьор і Халадаш провели Сергій Шестаков і Юрій Габовда відповідно. У цьому двобої перемогли господарі – 1:0.

У старті Мезакьовешда вийшли Шандор Вайда та Михайло Месхі. Обидва відіграли весь матч, а їхня команда на виїзді розійшлася миром з Уйпештом (1:1).

У минулому випуску нашої рубрики ми дивувалися вчинку гравця Кішварди Антона Шиндера. Дисциплінарні органи угорського футболу теж не були в захваті від того, що зробив українець – за поштовх і агресію щодо судді Шиндера дискваліфіковано на 4 місяці. Крім того, в клубі вирішили перевести гравця до молодіжної команди.

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Олександр Надь (Дебрецен) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 1 ж.к., 450 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 5 матчів, 8 пропущених голів, 1 ж.к., 450 хвилин

Євген Селін (МТК) – 5 матчів, 1 ж.к., 432 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 5 матчів, 3 голи, 361 хвилина

Роман Карасюк (Кішварда) – 5 матчів, 334 хвилини

Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 4 матчі, 1 ж.к., 268 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 3 матчі, 270 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 3 матчі, 1 ж.к., 225 хвилин

Шандор Вайда(Мезакьовешд) – 3 матчі, 125 хвилин

Богдан Мельник (Кішварда) – 2 матчі, 180 хвилин

Антон Шиндер (Кішварда) – 2 матчі, 1 ч.к., 123 хвилини

Павло Лук'янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин

Польща

Лише 11 хвилин на полі провів Андрій Богданов, однак його вихід у матчі плоцької Вісли та Арки допоміг команді дотиснути суперника. Українець вийшов на заміну при рахунку 1:1, а потім команда із Гдині забила двічі і перемогла. Участь в атаці, яка привела до першого забитого голу, взяв Богданов. Він виглядав доволі свіжо і на останніх хвилинах мчав до чужих воріт, немов на велосипеді.

У воротах Медзі знову з’явився Антон Каніболоцький. Його команда зіграла внічию з Короною (1:1). В Антона було багато роботи, а гол він пропустив розкішний – удар із середньої дистанції влетів точно у "дев’ятку". Через кілька хвилин після цього Медзь повинна була пропускати вдруге – на допомогу Каніболоцькому прийшов захисник, який вибив м’яч з порожніх воріт. На першій компенсованій хвилині екс-воротар Дніпра та Шахтаря потягнув сильний удар з-під перекладини після дальнього удару. Складності епізоду додавав той факт, що гравець Корони підхопив м’яч зльоту після того, як саме Каніболоцький вибив м’яч кулаком на суперника. Однак наш воротар встиг повернутися в рамку і перевести удар на ще один корнер.

Вкотре не перемогла Краковія Олексія Дитятьєва, який відіграв всі 90 хвилин. Команда екс-карпатівця вдома поступилася Заглембе (0:1). Українець намагався заблокувати удар і стрибнути в ноги супернику, але задумане не вдалося – м’яч опинився у сітці.

Володимир Костевич не потрапив до заявки на недільний матч Екстракляси проти краківської Вісли.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 5 матчів, 450 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 5 матчів, 314 хвилини

Антон Каніболоцький (Медзь) – 2 матчі, 3 пропущених голи, 180 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 2 матчі, 115 хвилин

Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова