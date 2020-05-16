Бундесліга, онлайн ігрового дня: Рурське дербі, кривдник Динамо б'ється за виживання, курйоз у матчі суперника Шахтаря

Великий футбол повернувся – Німеччина виходить з карантину. "Футбол 24" тримає вас в курсі всіх найцікавіших подій Бундесліги. Онлайн матчів, оперативне відео голів, коментарі та статистика – все це можете знайти в нашому лайві безпосередньо в цій новині.

Інтенсивно стартувало Рурське дербі. Шальке заробив небезпечний штрафний завдяки дриблінгу Харіта – Каліджурі зарядив у стінку. У Борусії перший удару завдав Азар. Холанд дуже активний. Норвежець після стандарту пробив у руку Кенні – VAR пенальті не побачив.

Матчі розпочалися!

Ще одна втрата у Борусії! Джіо Рейна так і не дочекався першого старту в Бундеслізі. Американець травмувався на розминці. Замість нього вийде Торган Азар.

У Дортмунді також розминаються за порожніх трибун. "Це буде найдивніше дербі в історії", – каже Себастьян Кель. "Все трішки сюрреалістично", – додає Ганс-Йоахім Ватцке. Борусія втратила потужну зброю – "жовту стіну". У цьому сезоні команда Люсьєна Фавра не програла жодного домашнього матчу.

Бундесліга, якою її не бачили ніколи... Порожні стадіони Лейпцига, Хоффенхайма та Фортуни:

Друга Бундесліга також стартувала. Завершилися перші матчі:

Бохум – Хайденхайм – 3:0

Карлсруе – Дармштадт – 2:0

Ян Регенсбург – Хольштайн Кіль – 2:2

Ерцгебірге Ауе – Зандхаузен – 3:1

Турнірна таблиця Бундесліги 2:

РБ Лейпциг зіграє з Фрайбургом без жодного номінального центрбека – Упамекано дискваліфікований, всі інші мають проблеми зі здоров'ям. Три позиції в задній лінії закриють номінальні фулбеки.

Джіо Рейна – наймолодший гравець сезону, який виходить на матч Бундесліги з перших хвилин. Американцю 17 років і 185 днів.

Стартові склади на Рурське дербі. Є несподіванка: Джейдон Санчо залишився в запасі! Він не готовий зіграти весь матч, але непотрапляння в старт все одно дивує. У Шальке все досить прогнозовано – Девід Вагнер вирішив зіграти з трьома центрбеками.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

26 тур Бундесліги відкривають 5 матчів о 16:30 за Києвом:

Борусія Дортмунд – Шальке: анонс Рурського дербі читайте тут. Трансляція на "Футбол 1", текстовий онлайн від "Футбол 24".

РБ Лейпциг – Фрайбург: осінній чемпіон проти бойового колективу Крістіана Штрайха. "Наступні 9 матчів схожі на Євро. І ми хочемо виграти цей турнір", – каже Юліан Нагельсманн. У РБ 5 очок відставання від Баварії та дуже легкий календар. Трансляція на "Футбол 2".

Аугсбург – Вольфсбург: суперник Шахтаря в Лізі Європи (перший матч 1/8 "гірники" виграли, другий перенесено через карантин) намагається знову зачепитися за єврокубки. Сьогодні Вольфсбург протистоятиме команді без тренера – новий наставник Аугсбурга Хайко Херрліх кумедно порушив карантин і не зможе взяти участь у матчі. Трансляція на "Футбол 3".

Фортуна – Падерборн: Уве Рьослєр восени на чолі Мальме вибив Динамо з Ліги Європи, а взимку очолив Фортуну з завданням уникнути вильоту. Поки що все вдається: команда позитивно перевтілилася, стала сміливішою. Сьогодні Дюссельдорф (16 місце) грає лобовий матч за виживання з Падерборном (дно турнірної таблиці).

Хоффенхайм – Герта: у Берліні божевілля – на клуб звалилася купа грошей, але розпорядитися ними грамотно там не можуть. Герта постійно влипає в скандали: Юрген Клінсманн, Саломон Калу, Єнс Лєманн. Сподіваємося, на полі Герта буде не менш веселою. Сьогодні дебютує четвертий тренер за сезон Бруно Лаббадіа.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів