Бундеслига, онлайн игрового дня: Рурское дерби, обидчик Динамо борется за выживание, курьез в матче соперника Шахтера

Большой футбол вернулся – Германия выходит из карантина. "Футбол 24" держит вас в курсе всех интересных событий Бундеслиги. Онлайн матчей, оперативное видео голов, комментарии и статистика – все это можно найти в нашем лайве непосредственно в этой новости.

Джио Рейна – самый молодой игрок сезона, который выходит на матч Бундеслиги с первых минут. Американцу 17 лет и 185 дней.

Стартовые составы на Рурское дерби. Есть большая неожиданность: Джейдон Санчо остался в запасе! У Шальке все достаточно прогнозируемо – Дэвид Вагнер решил сыграть с тремя центрбеками.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

26 тур Бундеслиги открывают 5 матчей в 16:30 по Киеву:

Боруссия Дортмунд – Шальке: анонс Рурского дерби читайте здесь. Трансляция на "Футбол 1", текстовый онлайн от "Футбол 24".

РБ Лейпциг – Фрайбург: осенний чемпион против боевого коллектива Кристиана Штрайха. "Следующие 9 матчей похожи на Евро. И мы хотим выиграть этот турнир", – говорит Юлиан Нагельсманн. У РБ 5 очков отставания от Баварии и очень легкий календарь. Трансляция на "Футбол 2".

Аугсбург – Вольфсбург: соперник Шахтера в Лиге Европы (первый матч 1/8 "горняки" выиграли, второй перенесен из-за карантина) пытается снова зацепиться за еврокубки. Сегодня Вольфсбург будет противостоять команде без тренера – новый наставник Аугсбурга Хайко Херрлих смешно нарушил карантин и не сможет принять участие в матче. Трансляция на "Футбол 3".

Фортуна – Падерборн: Уве Реслер осенью во главе Мальме выбил Динамо из Лиги Европы, а зимой возглавил Фортуну с задачей избежать вылета. Пока все удается: команда положительно перевоплотилась, стала смелее. Сегодня Дюссельдорф (16 место) играет лобовой матч за выживание с Падерборном (дно турнирной таблицы).

Хоффенхайм – Герта: в Берлине безумие – на клуб свалилась куча денег, но распорядиться ими грамотно там не могут. Герта постоянно влипает в скандалы: Юрген Клинсманн, Саломон Калу, Йенс Леманн. Надеемся, на поле Герта будет не менее веселой. Сегодня дебютирует четвертый тренер за сезон Бруно Лаббадиа.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів