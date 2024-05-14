Центральний захисник Борусії Д і збірної Німеччини Матс Хуммельс не отримає виклик на Євро-2024.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вирішив не включати до заявки на Євро-2024 захисника дортмундської Борусії Матса Хуммельса, який став героєм півфінального протистояння Ліги чемпіонів із ПСЖ. Він не тільки забив переможний м'яч у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру, а й "закрив" головну зірку парижан – форварда Кіліана Мбаппе.

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Як інформує журналіст Bild Крістіан Фальк, Нагельсманн твердий у своєму переконанні та вже прийняв рішення. Раніше тренер "манншафт" розіслав запрошення в заявку на Євро-2024 Максиміліану Міттельштадту, Каю Хаверцу, Робіну Коху, Крісу Фюріху, Нікласу Фюлькругу, Мануелю Нойєру, Александару Павловічу, Йонатану Та і Ніко Шлоттербеку.

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