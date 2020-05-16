"Йди н**уй до своєї бабусі": захисник Шальке брутально облаяв Холанда – бомбардир Борусії відповів миттєво

Форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд та оборонець Шальке Жан-Клер Тодібо не стримали емоцій під час очного матчу у 26 турі Бундесліги.

Бомбардир дортмундців штовхнув француза в одному з ігрових моментів, після чого вислухав кілька гарячих слів на свою адресу.

Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0

"Йди н**уй до своєї бабусі", – слова Тодібо не змогли "сховатися" за порожніх трибун стадіону. Втім, крапку у конфлікті поставив все ж Холанд. Молодий норвежець лише посміявся з випаду суперника, а через декілька хвилин забив м'яч, який розпочав погром Шальке (4:0).

Нагадаємо, Жан-Клер Тодібо грає в Шальке на правах оренди, а його контракт належить Барселоні.

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