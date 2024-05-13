Після провалу на переговорах з іншими тренерами керівництво Баварії просить Томаса Тухеля продовжити роботу в Мюнхені.

Тухель може залишитися в Баварії. Як інформують одночасно Bild і Sky Sport Germany, боси клубу просять чинного головного тренера Рекордмайстра не покидати Мюнхен.

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Це стало наслідком провалених раніше переговорів із низкою інших тренерів. Крім цього Тухель подобається частині роздягальні команди – зокрема, Мануель Нойєр і Томас Мюллєр проводять активну внутрішню кампанію, щоб переконати тренера залишитися в Мюнхені. Лідери роздягальні переконані: незважаючи на те, що Баварія провалила цей сезон, гравці команди багато чому навчилися в Тухеля і гравці добре до нього ставляться. Також футболісти команди дуже цінують помічників головного тренера.

Згідно зі Sky Sport Germany, Лерою Сане, Харрі Кейну та Еріку Дайєру також подобається виступати під керівництвом Тухеля.

Баварія вперше за 10 років не виграла Бундеслігу, а також вилетіла в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від Реала.

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