Тренер Аугсбурга пропустить прем'єрний матч у Бундеслізі через божевільне порушення карантину

Наставник Аугсбурга Хайко Херрліх не зможе керувати підопічними у поєдинку проти Вольфсбурга.

Бундесліга стартує цього вікенду з дуже жорсткими карантинними правилами. Херрліх їх порушив – коуч вийшов з командного готелю в супермаркет, щоб купити зубну пасту та крем для шкіри. Як наслідок, він не зможе керувати командою з лави запасних у суботу. 48-річний тренер повинен здати два негативні тести на коронавірус, щоб знову взаємодіяти з футболістами.

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"Я зробив помилку, покинувши готель. І хоча я дотримувався всіх гігієнічних норм, що сталося – не вернеш назад. У цій ситуації я не зміг стати зразком для наслідування. Тому не керуватиму командою в п'ятницю на тренуванні та в суботу під час гри з Вольфсбургом", – сказав Хайко Херрліх на онлайн прес-конференції у четвер.

Нагадаємо, що Херрліх очолив Аугсбург лише 10 травня після звільнення Мартіна Шмідта за підсумками 5-матчевої безвиграшної серії. Гра з Вольфсбургом мала стати дебютом для нового наставника на чолі "фуггерів". Раніше Херрліх працював з Байєром, а у 90-х був хорошим форвардом у складі двох Борусій.

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