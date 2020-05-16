Борусія Дортмунд знищила Шальке в Рурському дербі

Дортмундська Борусія завдяки результативній феєрії Холанда, Азара, Брандта та Хакімі розгромила Шальке в центральному матчі 26-го туру Бундесліги (4:0).

Довга перерва без футболу вплинула на центральний матч Бундесліги ще до його початку – за кілька хвилин до стартового свистка травму отримав нападник "джмелів" Джіо Рейна. Люсьєн Фавр випустив на поле Азара, а головною сенсацією стала відсутність Санчо в основі. Крім того, здивував центр поля, в якому вийшли Ділейні та Дауд. Давід Вагнер вирішив відзеркалити схему Дортмунда, зігравши в три захисника. В очі кидалася відсутність Грегоріча, замість якого випустили Рамана.

"Кнаппен" непогано розпочали поєдинок, ледь не створивши момент на 4-й хвилині, коли Раман обігрався з Арітом та увірвався на лівий край штрафного. М'яч у нього відібрали, а "джмелі" одразу ж відповіли проривом Холанда крізь двох захисників у штрафний – Шуберт підстрахував. Після цього команди обмінялися кількома контратаками та штрафними. На 11-й хвилині один зі стандартів призвів до влучання в руку Тодібо, однак арбітр Деніз Айтекін після консультацій з VAR вирішив не призначати пенальті.

На 13-й хвилині стався перший гольовий момент: Хакімі прорвався правим флангом та прострілив на дальню стійку – Холанд був готовий замикати, однак в останній момент захисники вибили м'яч! На 15-й з того ж флангу в карний майданчик несподівано увірвався Геррейро, однак його удар заблокував Сане. Поступово дортмундці змістили акцент атак саме на цю частину поля, що ледь не призвело до взяття воріт на 24-й хвилині – Холанд прийняв подачу Брандта й потужно пробив метрів з шести повз ближню стійку.

Шальке явно втратив ініціативу, але на 26-й хвилині гостям могло пощастити: Каліджурі скористався відскоком від Аканджі після подачі з лівого флангу, пробивши з близької відстані – Бюркі врятував "джмелів"! Покарання за марнотратство прийшло вже на 29-й: Брандт розігнав контратаку класним пасом на хід Азару по правому флангу, а той прострілив на лінію воротарського Холанду; Ерлінг у дотик переправив м'яч в дальній кут – 1:0!

Після цього Борусія затиснула Шальке на його половині поля, організувавши низку небезпечних атак. Особливо гострих моментів створити не вдавалося, однак у Борусії пройшло кілька контрвипадів з ударами з меж штрафного. "Кобальтові" трималися до 45-ї хвилини, щоб привезти собі дурний гол: Шуберт прийняв передачу назад і під пресингом Холанда вибив м'яч у центр точно в ноги Дауду, Махмуд одразу ж викотив пас на Брандта, а той знайшов на напівфланзі Геррейро – Рафа, прорвавшись на край штрафного, потужно пробив у дальній кут. 2:0!

Давід Вагнер у перерві зняв з гри Тодібо та Рамана, кинувши в бій Матондо та Бургшталлєра, однак вже за дві хвилини після початку другого тайму Шальке ковтнув третій м'яч. Гольову контратаку 2-в-1 розігнав Холанд, а завершили пас Брандта на лінію штрафного та удар Азара в ближній кут – 3:0. Після цього "джмелі" явно переналаштувалися на гру від контратак, дозволивши супернику потримати м'яч, однак "кнаппен" нічого, крім слабенького удару Бургшталлєра низом, до 60-ї хвилини не створили.

Борусія ж не стала довго затягувати з голами: на 63-й хвилині чергова контратака завершилась зміщенням Геррейро в центр та обіграшем з Холандом; Ерлінг вирізав блискучу передачу в штрафний, а Рафаель, опинившись прямо перед Шубертом, красиво пробив опорною ногою – 4:0. Після цього команди почали проводити заміни (Шальке використав всі п'ять), а моментів практично не виникало. Аж на 75-й хвилині футболістам вдалося створити щось небезпечне – це Сане пробив головою після подачі з кутового. Над поперечиною.

В останні десять хвилин команди відверто нудьгували, хоча на 83-й Борусія цілком могла заколотити п'ятий: Хакімі прорвався правим флангом та прострілив на дальню стійку, однак Холанд трішечки не встиг на замикання! Оживити гру не зміг навіть Санчо. Зрештою, Деніз Айтекін дав фінальний свисток, не компенсувавши жодної хвилини. Борусія знищила Шальке.

Таким чином, Борусія набрала 54 очки, наблизившись на відстань одного очка до Баварії – мюнхенці свій матч проти Уніона проведуть завтра. Шальке ж залишився з 37 очками в активі, опустившись на восьму позицю в турнірній таблиці.