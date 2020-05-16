Продовжити справу Коноплянки та стримати ідеального Холанда – Шальке спробує знову приголомшити Дортмунд

Дортмундська Борусія на власному полі приймає Шальке в центральному матчі 26 туру Бундесліги. "Футбол 24" розставляє головні акценти перед Рурським дербі.

Борусія Д – Шальке

16 травня, 16:30. Дортмунд, порожній Вестфаленштадіон

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Бундесліга повернулася значно раніше за інші топ-чемпіонати, тому приплив нової аудиторії неминучий. Реклама розпочинається з Рурського дербі – найгарячішого німецького протистояння. На жаль, глядачі сьогодні не відчують всієї магії, всієї ненависті. Порожні трибуни перетворять цей поєдинок на звичайну гру. Саме через це багато фанів виступали проти відновлення Бундесліги за зачиненими дверима – німецький футбол втратить свою ідентичність.

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Борусія веде боротьбу за чемпіонство, посідаючи друге місце в таблиці з 4 очками відставання від лідера. Молодий колектив Люсьєна Фавра готовий битися до останнього, але перед карантином здавалося, що в перегонах з такою Баварією зусилля марні. Тепер є шанс розпочати все майже з чистого аркуша – тільки суперник має фору.

Джейдон Санчо не втомлюється роздавати асисти (15 за чемпіонат), а Ерлінг Холанд миттєво освоївся в Дортмунді та продовжив штампувати голи (вже 9 у Бундеслізі). Норвежець додав мускулів тендітній атаці "джмелів", при цьому в нього неймовірна швидкість, шикарна реалізація та вміння ефективно рухатися в чужому штрафному майданчику.

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Шальке дуже пристойно пройшов першу частину сезону, декілька разів навіть міг вирватися на вершину турнірної таблиці. З часом почало трішки менше щастити – команда впала на 6 місце та катастрофічно відстала від зони Ліги чемпіонів. Пандемія застала гельзенкірхенців у жахливій формі – 7-матчева безвиграшна серія в Бундеслізі з двома забитими м'ячами. Над Девідом Вагнером навис Дамоклів меч.

Фаворит поєдинку очевидний, однак Рурське дербі рідко завершується прогнозовано. Борусія виграла лише один з 8 останніх матчів проти Шальке і вже двічі поспіль вдома отримує від принципового суперника по 4 м'ячі у власні ворота – одну з феєрій режисував Коноплянка. У першому колі поточної Бундесліги команди розписали нульову нічию, а Шальке був навіть ближчим до успіху. Сьогодні "кнаппен" можуть зупинити Дортмунд контратаками та прекрасним центром поля.

Шанси гостей зросли в геометричній прогресії, коли стало відомо, що основна пара центрхавів Борусії не зіграє в дербі – Аксель Вітсель і Емре Джан травмовані. У Шальке також є втрата у цій зоні (лікується Омар Маскарель), але розумні Суат Сердар і Вестон Маккенні здатні розірвати центр поля.

Травмовані: Ройс, Джан, Вітсель, Шульц, Загаду – Маскарель, Кабак, Стамбулі

З величезною ймовірністю Люсьєн Фавр обере дієву в цьому сезоні схему 3-4-3 та закриє дірку в півзахисті Юліаном Брандтом. Німець додає варіантів у позиційних атаках, але без м'яча схильний провалюватися. Шальке точно матиме моменти – питання в реалізації.

Сила Дортмунда у флангах, де активно працюють Ашраф Хакімі та Рафаел Геррейро. У Борусії великі кадрові втрати, але жодна з них не зрівняється з відсутністю капітана Марко Ройса. Без нього останнє місце в атаці отримає або Торган Азар, або юний американець Джіо Рейна, який вже встиг увірватися у великий футбол.

Орієнтовні склади

Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Брандт, Ділейні, Геррейро – Санчо, Холанд, Азар.

Шальке: Шуберт – Кенні, Тодібо, Настасіч, Очіпка – Каліджурі, Маккенні, Сердар, Харіт – Бургшталлєр, Раман.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

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