Вольфсбург обіграв Аугсбург завдяки голу в компенсований час – арбітр скасував два м'ячі в матчі суперника Шахтаря

Аугсбург приймав Вольфсбург у 26-му турі Бундесліги – першому після відновлення чемпіонату. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Аугсбург – Вольфсбург стартував о 16:30 за київським часом. Як відомо, 26 тур став першим у чемпіонаті Німеччини після поновлення змагань. Бундесліга стала прем'єрним топ-чемпіонатом Європи, який подолав наслідки COVID-19 та повернувся на футбольні поля.

Вольфсбург підходив до поєдинку на 7 позиції, претендуючи на зону Ліги Європи. А от Аугсбург бореться за виживання – баварці відірвалися від небезпечної зони на 5 очок. Нагадаємо, Вольфсбург є суперником Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Голи Жуніора Мораєса та Маркоса Антоніо принесли "гірникам" виїзну перемогу 2:1. Матч-відповідь в Україні був перенесений через пандемію коронавірусу – не виключено, що володар путівки в 1/4 фіналу визначиться аж у серпні.

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Цікаво, що Аугсбург вийшов на поєдинок без головного тренера. Хайко Херрліх кумедно порушив карантин і не зміг керувати діями своїх підопічних протягом гри. Натомість його візаві Олівер Гласнер був присутнім на лаві запасних.

Перший напівмомент виник на 4-й хвилині біля воріт господарів. Екс-динамівець Адмір Мехмеді спробував щастя, але його постріл заблокували. Найпам'ятнішим епізодом у перші 10 хвилин гри стало прикре пошкодження Пауло Отавіо, який травмувався у зіткненні з одноклубником. Втім, бразилець зумів повернутися на поле. Аугсбург провів свою першу пристойну атаку на 16-й хвилині. Після удару Ріхтера м'яч влучив у захисника та пішов на кутовий. А от стандарт ледь не завершився голом – після пострілу Рубена Варгаса метрів з 15-ти Кастелс продемонстрував дива реакції та забрав м'яч буквально на лінії! Згодом бельгієць здійснив ще один сейв, але за мить до цього свисток Фелікса Бриха зупинив гру – офсайд.

На 29-й хвилині Вольфсбург міг отримати право на пенальті. М'яч влучив у руку одному із гравців Аугсбурга, проте арбітр цього разу не свиснув – гра продовжилася. А от в наступному епізоді ривок Отавіо лівим флангом призвів до фолу та небезпечного штрафного. Подача завершилася ударом в площину воріт – Люте був на місці. Під завісу тайму завдав удару Брекало – повз ворота.

І все ж команди не пішли на перерву без голів. На 43-й хвилині Штеффен класним ударом головою замкнув подачу Отавіо з лівого флангу. До воріт було метрів 13, але м'яч влетів точно в кут. 0:1 – перший гол Вольфсбурга після рестарту чемпіонату. Перший тайм минув у пристойному темпі – помітно було, що команди засумували за футболом. А от майстерність залишала бажати кращого – вимушена двомісячна пауза не могла не позначитися на діях гравців обох команд.

В дебюті другого тайму хороший шанс мав Варгас, який отримав м'яч у штрафному, але не встиг пробити. Але вже на 54-й хвилині Аугсбург відігрався. Кастелс не втримав м'яч у руках після удару від власного захисника, той влучив у поперечину, але Єдвай був першим на добиванні.

Вольфсбург забив знову, але Брих справедливо не зарахував взяття воріт – Гінчек, який щойно вийшов на заміну, перебував у офсайді. А от господарі відповіли голом, до якого знову призвів стандарт. Макс подав з флангу, а Удохай головою розстріляв Кастелса. Втім, Брих після перегляду VAR скасував і цей гол,зафіксувавши офсайд. На 71-й хвилині "вовки" могли знову вийти вперед – потужний удар Мехмеді у ближній кут прийняла на себе стійка. Через 10 хвилин вже Люте врятував Аугсбург, парирувавши непростий удар того ж швейцарця з 13-ти метрів.

І все ж матч завершився драмою. На 90+1 хвилині Гінчек переправив м'яч у порожні ворота після шикарного проходу Мбабу. 1:2 – Вольфсбург вирвав перемогу та піднявся на єврокубкове 6 місце (39 очок). Аугсбург залишився 14-м – 27 пунктів.