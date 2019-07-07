Бразилія – Перу: прогноз на фінал Копа Амеріка-2019

Бразилія та Перу визначать переможця Копа Амеріка-2019. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Бразилія – Перу розпочнеться 7 липня на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро. Початок фінального поєдинку Копа Амеріка-2019 – о 23:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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Експерти букмекера William Hill віддають беззаперечну перевагу збірній Бразилії. Коефіцієнт на перемогу пентакампеонів в основний час – лише 1,28, тоді як аналогічний тріумф перуанців оцінюється у 12,00. Коефіцієнт на нічию – 5,00. Звитягу господарів турніру за підсумками екстра-тайму оцінили у 10,00, тоді як на гостей коефіцієнт цілих 34,00. А от у серії пенальті шанси команді рівні – по 17,00.

Фахівці контори BWin схожої думки. Перемога Бразилії в основний час оцінюється у 1,33, команди Рікардо Гареки – у 10,00. Нічия – 5,00. На підсумковий тріумф "селесао" приймають ставки з коефіцієнтом 1,12, тоді як шанси Перу оцінили у 5,50.

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Відзначимо, що Бразилія та Перу вже зустрічались у поточному розіграші Копа Амеріка. В матчі 3-го туру групового турніру бразильці розгромили свого опонента з рахунком 5:0. Після цього підопічні Тіте вибили з турніру Парагвай та Аргентину, а перуанці здолали Уругвай та Чилі.

До слова, Бразилія може виграти свій 9-й Копа Амеріка в історії, тоді як Перу – лише 3-й.