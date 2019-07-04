Чилі – Перу: сенсаційний розгром чемпіона, "інки" у фіналі Копа Амеріка через 44 роки, хороша преса для захисника Динамо

Перу – другий фіналіст Копа Амеріка-2019. Карлос Самбрано та компанія впевнено пройшли Чилі, забивши 3 голи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019, 1/2 фіналу

Чилі – Перу – 0:3

Голи: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1

Нереалізований пенальті: Варгас, 90+4

Чилі майже одним складом виграло дві попередні Копи, а сьогодні намагалося вийти в третій фінал поспіль. Передматчеві прогнози були на стороні "ла рохи": вона без проблем подолала груповий етап, вибила сильну Колумбію та мала на день більше для відпочинку. Перу, у свою чергу, відзначилося лише в одному зі своїх 4-х матчів на турнірі, а поряд з проходом Уругваю був розгром від Бразилії.

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Втім, дербі Тихого океану почало дивувати з перших хвилин. Ініціативою несподівано заволоділо Перу. Група атаки "інків" непогано пресингувала та використовувала помилки суперника для гострих випадів. Герреро до середини тайму створив хороші моменти для Куеви та Флореса, але ті їх змарнували.

На 21-й хвилині перуанці логічно вийшли вперед. Йотун дав діагональ у штрафний, там Тапіа виграв боротьбу у Відаля, Куева підібрав м'яч і подав, а Каррільйо перевів головою на Флореса. Удар під дальню стійку – 0:1.

У Чилі не складалася позиційна гра, а напівмоменти виникали хіба що після вбігань Арангіса та підключень фулбеків. Ближче до перерви підопічні Рейналдо Руеди взяли м'яч під тотальний контроль і закріпилися на чужій половині поля, однак до ударів справа все одно не доходила. Перу спокійно оборонялося.

А на 38-й хвилині "інки" вдруге вразили ворота фаворита – активну участь у гольовій атаці взяв захисник Динамо. Карлос Самбрано, який провів минулий сезон в оренді у Базелі, з власної половини запустив лонгбол на правий фланг на Каррільйо. Андре прокинув м'яч повз голкіпера, який незрозуміло куди побіг, і відпасував на лінію штрафного – там Йотун вміло прийняв передачу та покотив у порожні ворота – 0:2.

За такого критичного рахунку Чилі вже всіма силами побігло в атаку. Почали виникати шанси, м'яч почав потрапляти в площину. За годину ігрового часу найпомітнішим на полі серед чилійців був Арангіс. Варгас з його подачі влучив у стійку, удари самого Чарльза або блокувалися, або летіли повз ціль.

На 60-й хвилині перуанці могли знімати всі питання, коли вибігли в суперконтру – розкішний розіграш погано завершив Йотун. Після цього "червоно-білі" забули про атаку та зосередилися на захисті власних володінь аж до останніх хвилин.

Чилі ж безперестанку сипало моментами. Босежур ледь не закинув під поперечку, а Варгас виходив один на один з голкіпером, але в обох моментах врятував Гальєсе. Він же без проблем взяв удари головою від Пульгара та Відаля, а також здійснив яскравий сейв після пострілу Алексіса. Перуанський воротар відстояв на відмінно.

Під завісу зустрічі "ла роха" відверто опустила руки – атакувало Перу. У компенсований час хороша комбінація завершилася класним пасом у розріз від Тапії та голом Герреро.

0:3 і розгром, якого суперник не заслуговував. На останніх секундах найкращий гравець Чилі на турнірі Арангіс заробив пенальті, однак Варгас не забив гол престижу з 11-метрової позначки. Жахливу "паненку" прочитав Гальєсе.

Перу вийшло у фінал Копа Амеріка-2019, де зіграє 7-го липня проти Бразилії. Чилі на день раніше спробує вибороти бронзу в поєдинку з Аргентиною.

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Гарека – маг Перу, знову грамотна стратегія

Під керівництвом Рікардо Гареки Перу вперше за 36 років кваліфікувалося на чемпіонат світу, а тепер вперше за 44 роки вийшло у фінал Копа Амеріка (Перу грало у фіналі Копи в 1975-му – здолали Колумбію; загалом це третій фінал – ще була перемога в 1939-му).

Перуанці здивували активністю на старті зустрічі – ігрова перевага принесла декілька чудових моментів і гол (у хвилини перед першим взяттям воріт Перу домінувало у володінні 72% на 27%). Суперник не чекав такого сміливого опору, де кожного гравця з м'ячем хлопці Гареки високо намагалися накривати за секунди.

Потім вони сіли глибше, але продовжували контролювати ситуацію, не дозволяючи чилійцям підійти до власних воріт. Паралельно з цим "інки" відмінно виходили в атаку: осмислені вибивання, кілька передач вперед і другий гол. У періоди максимального тиску Чилі (50-70-ті хвилини) футболісти Перу усім складом організовано тримали оборону. Не можна сказати, що опонент атакував дуже погано, просто більшість передач читалися, а обігрувати один в один намагався тільки Алексіс.

Коли ж чилійські ветерани зморилися, "бланкірохес" сміливо пішли вперед, провели декілька хвилин на чужій половині поля в комбінаціях і забили третій м'яч. Чудовий розподіл сил по матчу (як і з Уругваєм). Підсумок – фінал Копа Амеріка. Бразилія на груповому етапі розбила Перу. Щоправда, там "інки" виглядали точно не на 0:5.

Два герої – легендарний Герреро та надійний Гальєсе

Паоло Герреро в складі національної збірної зберігає космічний рівень. Скільки активності в 35 років, наскільки солідна гра, правильні рішення в умовах цейтноту. Він сьогодні створив 3 моменти для партнерів (Куева, Флорес, Йотун), 9 разів йшов у дриблінг (все Чилі набрало лише 12 спроб), виграв 6 верхових дуелей (найбільше серед перуанців), 4 рази виносив м'яч з власного штрафного, став третім у команді за кількістю передач, граючи центрфорварда!

У середині другого тайму Чилі все ж встановило на полі домінацію – і тоді на перший план вийшов Педро Гальєсе. В активі перуанського голкіпера – 7 сейвів і декілька вчасних виходів з лінії. І якщо удари головою Пульгара та Відаля завдяки грамотному вибору позиції він взяв легко, то реакція на гармату Санчеса – найвищий клас. Гальєсе також виграв вихід сам на сам у Варгаса та парирував пенальті. До речі, він став першим воротарем після Діда, який взяв два 11-метрових на одній Копі (інший у Жезуса). А ще була переможна серія пенальті з Уругваєм. У фіналі Гальєсе матиме шанс реабілітуватися за свої фейли в попередньому матчі з Бразилією.

А що захисник Динамо?

Статистика Карлоса Самбрано в півфінальному матчі не вражає, але відіграв він непогано. Зберігав компактність оборони та надійно захищався у штрафному майданчику, звідки тричі вибив м'яч. Заблокував удар Санчеса, виграв 75% єдиноборств.

Самбрано запустив 3 лонгболи, один з яких призвів до гола Йотуна. Перуанські журналісти AS окремо відзначають хорошу гру Карлоса – центрбек Динамо отримав найкращу оцінку в команді на рівні з Гальєсе, Йотуном і Флоресом. Це вже третій хороший матч "динамівця" на турнірі: він отримав позитивну пресу після нічиїх з Венесуелою та Уругваєм, а також потрапив у символічну збірну 1/4 фіналу Копа Амеріка.

Нагадаємо, що попередній сезон Самбрано провів на правах оренди в Базелі, а з липня офіційно повернувся в Динамо – контракт до кінця 2021-го року. Після солідних виступів за океаном та виходу у фінал Копи перуанець повинен зрости в ціні. Якщо у Києві досі на нього не розраховують, то принаймні зможуть відносно вигідно продати.

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