Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

Суперкласіко завершилося на користь Бразилії (2:0), "селесао" стали першим фіналістом Копа Амеріка-2019. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019, 1/2 фіналу

Бразилія – Аргентина – 2:0

Голи: Жезус, 19, Фірміно, 71

Бразилія підходила до матчу фаворитом. Команда Тіте впевнено вийшла з групи, не пропустила на турнірі жодного гола та показала пристойну гру. Аргентина ж серйозно ризикувала не потрапити навіть у плей-офф – нинішній футбол "альбіселестес" тотально розчаровує, а Мессі не здатен все витягнути на собі.

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Лео знову заспівав гімн і завів партнерів на битву, однак старт поєдинку залишився за опонентами. Бразилія виглядала солідніше, щоправда, в гольові епізоди це не перетворювалося. Команди певний час грали майже без воріт. Перший серйозний момент виник на 12-й хвилині у Паредеса, який здалеку вистрелив трішки вище за "дев'ятку" Аліссона.

Аргентина регулярно втрачала м'яч у центрі поля. Одна з таких ситуацій призвела до гола в її ворота – мить геніальності видав Дані Алвес. Капітан "селесао" обікрав Мартінеса, перекинув Акунью, прокотив на дупі Паредеса та розкішно відпасував на фланг. Фірміно звідти прострілив на Жезуса, а Габріель з кількох метрів спокійно переправив м'яч у сітку.

Повівши в рахунку, господарі Копи віддали аргентинцям м'яч. Однак ті не знали, як ним розпорядитися, як побудувати атаку. Моменти створював, звичайно ж, Мессі. Спершу подачами зі штрафних. Ліонель м'яко накидав у карний майданчик, чим скористався Агуеро – Кун зумів головою перебити Аліссона, але влучив у поперечину.

Потім лідер Барселони загострював з гри: після сольного проходу вивів на удар Агуеро (Серхіо бездарно розпорядився шансом), після вдалого підкату пробив сам (дуже неточно). До перерви Аргентина, попри територіальну перевагу, так і не зуміла зрівняти рахунок.

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Другий тайм став логічним продовженням першого – "альбіселестес" великими силами пішли в атаку. Лаутаро легким ударом перевірив пильність Аліссона – без проблем для голкіпера. Атакувальне тріо Аргентини створило хороший момент для Де Пауля – той не влучив у площину. Бразилія організувала цікаву атаку з ефектним фінтом Жезуса та нереалізованим виходом на ворота Коутінью, після чого повернулася до позиційної оборони.

Серед аргентинців продовжував виділятися Мессі. Капітан в одній атаці пробив у стійку, а потім виборов м'яч і другим темпом прострілив вздовж воріт, однак ніхто з партнерів не відгукнувся на цей пас. На 66-й хвилині Ліонель заробив стандарт перед штрафним майданчиком суперника. Ідеальна позиція, хороший удар "блохи" в ближню "дев'ятку", але геніальний Аліссон намертво зафіксував м'яч!

Втім, незабаром Бразилія добила суперника. Жезус підібрав сферу в центрі поля, проскочив крізь пасивного Песселью та широким кроком залетів у штрафний майданчик. Пауза, пас на порожні ворота Фірміно, гол. Роберто легко скористався подарунком у відповідь – 2:0.

Тренерський штаб Аргентини підсилив атаку Ді Марією, Ло Чельсо та Дибалою – шансів стало більше, але довести їх до розуму не вдавалося. Бразильці хоч і притиснулися до своїх воріт, однак витримували натиск "альбіселестес" цілком впевнено. Вболівальники "селесао" мусили похвилюватися, коли Отаменді претендував на пенальті після блокування (небезпідставно) у штрафному – суддя та VAR не вгледіли 11-метровий.

Second clear pen, this time against Otamendi. CONMEBOL has rigged this Copa America for Brazil. A total football travesty. pic.twitter.com/9dHS7AmwG6 — Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) 3. Juli 2019

Аргентина так і не зуміла скоротити відставання та програла Суперкласіко з рахунком 2:0, вилетівши з турніру. Бразилія вийшла у фінал домашнього Копа Америка, де зустрінеться з переможцем пари Чилі – Перу. Всі 4 попередні континентальні фінали на власній землі "селесао" виграли. Шанси продовжити приємну серію дуже хороші – у вирішальному матчі хлопці Тіте також будуть фаворитами.

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Матч імені Дані Алвеса – він показав височенний рівень

Півфінальне Суперкласіко стало бенефісом 36-річного правого фулбека. Бразилія провела через його фланг 52% атак, а Алвес був найбільш залученим у гру футболістом. Він лідер "селесао" за кількістю передач (зокрема в останню третину) і вдалих обіграшів (5 з 5).

Дані розкішно підтримував команду попереду (окремі компліменти Жезусу та Фірміно за класну взаємодію), цікавими рішеннями розгортав атаки, завжди був на мить швидшим за суперників. Саме капітан створив перший гол бразильців, пошивши у дурні трьох аргентинців. Міг навіть організувати ще одну результативну атаку, якби Коутінью після його зусиль та фінта Жезуса влучив у ворота.

При цьому Дані Алвес не провалювався в обороні. Аргентина також зробила акцент на його фланг (50% атак, висока позиція Тальяфіко, пресинг Акуньї, зміщення Агуеро). Чим відповів один з найтитулованіших футболістів планети? Прекрасним захистом своєї зони: 11 відборів і підбирань (вдвічі більше, ніж в будь-кого з партнерів), 3 вдалі підкати (топ-1 разом з Сандро), 3 вибивання, 1 перехоплення.

У свої 36 Алвес наприкінці матчу продовжував бігати по всьому полю, ефектно працюючи з м'ячем. І це все в півфіналі, після 4-х матчів Копи, відіграних на такому ж рівні. Немає сумнівів, що Дані знайде клуб на наступний сезон – подібних вільних агентів на ринку немає.

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Мессі, Мессі, Мессі... і більше нічого від Аргентини

"Альбіселестес" немічні без Ліонеля. Того, що геній, а не того, що нібито тренер. Скалоні нарешті двічі поспіль випустив однаковий склад і визначився зі схемою, однак його команда знову кроку не могла ступити без лідера.

Мессі подав під удар у поперечину, сам влучив у стійку, прострілив вздовж порожніх воріт, майже ідеально пробив зі штрафного. А іншого біля воріт Бразилії не згадати. Кожен момент Аргентини виникав внаслідок прискорення, дриблінгу (7 вдалих спроб) та розумних передач Лео (4 паси під удар).

Аргентинці не здатні розвивати атаку, поки капітан не підтягнеться в зону м'яча. Мартінес проявляв багато бажання, але без підтримки він кількісно програвав опонентам. Паредес катав з партнерами у власній опорній зоні без просування вперед. Суперник не тисне, а Леандро просто не знає, куди прилаштувати м'яч. Відтягнутий плеймейкер "альбіселестес" більше запам'ятався невдалою опікою Коутінью, ніж власним креативом.

Так, Мессі помилився в кількох простих передачах (Аргентина грішила цим часто), традиційно слабко підтримував високий пресинг і грав без чіткої позиції. Тим самим нібито ламав структуру. Але хіба можна цю "шкоду" бездарній команді порівнювати з тим, скільки Лео робить для неї (на цій Копі – найбільше ударів, створених моментів, обіграшів і зароблених фолів)? Сьогодні він особливо старався та виділявся, однак і цього виявилося мало.

На думку самого Мессі, завадила некомпетентність суддів: "Рефері показували картки за всяку ф*гню, але навіть не подивилися VAR. Ми заробили два пенальті, які арбітр не призначив. Сподіваюся, КОНМЕБОЛ щось з цим зробить.

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Цікаві факти

– Бразилія вперше за 12 років вийшла у фінал Копа Амеріка.

– Аліссон у 9-му матчі поспіль зберіг свої ворота "сухими". За взятий штрафний від Мессі – гучні оплески Беккеру. Як завжди, бездоганний у найвідповідальніший момент.

– 9-й міжнародний турнір з національною збірною Аргентини без трофея для Ліонеля Мессі.

– Роберто Фірміно – найкорисніший гравець Копа Амеріка-2019: 5 очок за системою гол+пас.

– Габріель Жезус забив перший гол за збірну на великому турнірі.