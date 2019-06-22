toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Голкіпер Перу припустився епічного фейлу у стилі Бойка в матчі Копа Амеріка-2019 – Фірміно став героєм епізоду

22 червня 22:59 355 Читать на русском
Голкіпер Перу припустився епічного фейлу у стилі Бойка в матчі Копа Амеріка-2019 – Фірміно став героєм епізоду
Роберто Фірміно / фото із соцмереж

Курйозний епізод трапився під час матчу 3-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 між збірними Перу та Бразилії.

 
Каземіро 12’
Роберто Фірміно 19’
Евертон 32’
Дані Алвес 54’
Вілліан 90’
12’ Каземіро
19’ Роберто Фірміно
32’ Евертон
54’ Дані Алвес
90’ Вілліан

Воротар перуанців Педро Галлесе довго не знав, що робити з м'ячем і, зрештою, вирішив вибити його в поле. Однак не помітив, що Роберто Фірміно встиг скоротити дистанцію і заблокувати пас.

Перу – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру Копа Амеріка-2019

М'яч відскочив у штангу, після чого нападник бразильців легко відправив його у ворота, зробивши рахунок 2:0 на користь "пентакампеонів".

У 2011 році подібний гол трапився в матчі Ліги Європи між Динамо і Шерифом, коли Денис Бойко влучив м'ячем у Олександра Єрохіна, від якого він відлетів у ворота.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних

blog_ava
Зінченко та Влада Седан мило відпочивають у Лос-Анджелесі: пристрасні поцілунки та гігантський рожевий слоник
22 червня
3263
Теги
Світ Педро Галлесе Педро Галлесе Перу - Бразилія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Бразилія Бразилія Перу Перу футбольні курйози Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
39
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук