Голкіпер Перу припустився епічного фейлу у стилі Бойка в матчі Копа Амеріка-2019 – Фірміно став героєм епізоду

Курйозний епізод трапився під час матчу 3-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 між збірними Перу та Бразилії.

Воротар перуанців Педро Галлесе довго не знав, що робити з м'ячем і, зрештою, вирішив вибити його в поле. Однак не помітив, що Роберто Фірміно встиг скоротити дистанцію і заблокувати пас.

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М'яч відскочив у штангу, після чого нападник бразильців легко відправив його у ворота, зробивши рахунок 2:0 на користь "пентакампеонів".

У 2011 році подібний гол трапився в матчі Ліги Європи між Динамо і Шерифом, коли Денис Бойко влучив м'ячем у Олександра Єрохіна, від якого він відлетів у ворота.

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