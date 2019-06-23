toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Перу – Бразилія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

00:28 338 Читать на русском
Перу – Бразилія – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Перу – Бразилія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Бразилія перемогла Перу у третьому турі групи А на Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Перу – Бразилія.

Бразилія розгромила Перу. Авторами голів стали нападники Роберто Фірміно, Евертон та Віллан, а також хавбек Каземіро і захисник Дані Алвес.

Бразилія вийшла в 1/4 фіналу з першого місця групи. Перу чекає результати інших матчів, після яких визначиться рейтинг третіх місць.

Бразилія знищила Перу та вийшла у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

blog_ava
Зінченко та Влада Седан мило відпочивають у Лос-Анджелесі: пристрасні поцілунки та гігантський рожевий слоник
22 червня
3364
Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Бразилія Бразилія Перу Перу Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
42
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук