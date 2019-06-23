Перу – Бразилія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Бразилія перемогла Перу у третьому турі групи А на Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд гри Перу – Бразилія.

Бразилія розгромила Перу. Авторами голів стали нападники Роберто Фірміно, Евертон та Віллан, а також хавбек Каземіро і захисник Дані Алвес.

Бразилія вийшла в 1/4 фіналу з першого місця групи. Перу чекає результати інших матчів, після яких визначиться рейтинг третіх місць.

Бразилія знищила Перу та вийшла у чвертьфінал Копа Амеріка-2019